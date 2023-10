'Trije nogometaši so mi povedali, da ne znajo seštevati in odštevati'

Carlos Tevez, ki je v svoji bogati karieri med drugim igral za Manchester United, Manchester City in Juventus, je povedal, da so mu trije nogometaši Independienteja, kjer Tevez deluje kot glavni trener, zaupali, da ne znajo seštevati in odštevati. "Tudi moja družina je bila zelo revna. In v enaki revščini še danes živijo nekateri nogometaši. Lahko jim zagotovimo hrano in jim pomagamo pri marsikateri stvari, ampak ko pride do učenja, so odgovorni sami zase. Če se ne bodo naučili brati, ne bodo vedeli kakšne dokumente podpisujejo," je povedal 39-letni Argentinec.

Po šokantnem spoznanju je povedal, da je v trening že uvedel metode, ko morajo nogometaši na višku utrujenosti rešiti preproste matematične probleme, ter da bo storil vse za to, da jim bo izobraževanje omogočeno. "S klubom delamo na projektu, ki bo nogometašem zagotovil učitelja, s katerim se bodo lahko po treningu učili," je zaključil Tevez.