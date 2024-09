Trije novinci okrepili vrste Maribora

Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je bil zelo dejaven ob koncu prestopnega roka, saj so se klubu pridružili trije novi igralci. Anglež Sheyi Ojo, Ganec Benjamin Tetteh in Portugalec Andre Sousa bodo občutno spremenili podobo moštva, so zapisali pri Mariboru, pri čemer pa kadrovanje še ni končano.