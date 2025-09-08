Dinamo, Zvezda in Maribor: Bennacer, Arnautović in Seri

Medtem ko se je poletni prestopni rok v najmočnejših evropskih nogometnih ligah končal pred enim tednom, se v teh dneh nogometna tržnica zapira tudi v 'manjših' ligah. Obdobje za selitve je bilo izjemno zanimivo tudi v našem delu Evrope, kjer so trije velikani nekdanje Jugoslavije pripeljali tri svetovno znane nogometaše.

Marko Arnautović FOTO: AP icon-expand

Prvi so za odmevni prestop poskrbeli Beograjčani, ki so moštvo okrepili s 125-kratnim avstrijskim reprezentantom Markom Arnautovićem. 36-letniku, kateremu bo pogodba s Crveno zvezdo letno prinesla okrog 2,5 milijona evrov, so julija v srbski prestolnici organizirali zgodovinski sprejem. Arnautović je na novinarski konferenci po podpisu pogodbe izlil čustva, saj je s prestopom uresničil očetovo dolgoletno željo, da zaigra v rdeče-belem dresu. V svoji dosedanji karieri je bil še član Twenteja, Werderja iz Bremna, Stoke Cityja, West Ham Uniteda, Šanghaj Porta in Bologne. Z Interjem je v sezoni 2009/10 osvojil italijansko prvenstvo, pokal in Ligo prvakov, z istim klubom pa je v sezoni 2023/24 osvojil še prvenstvo in superpokal. Arnautović, ki je bil na vrhuncu svoje kariere leta 2019 vreden 35 milijonov evrov, je za Beograjčane doslej odigral štiri tekme in dosegel en gol.

Ismael Bennacer FOTO: AP icon-expand

Na naslednjo prestopno bombo smo morali počakati do izdihljajev prestopnega roka na Hrvaškem, kjer se je poletna nogometna tržnica zaključila v soboto. Dinamo Zagreb je v svoje vrste na enoletno posojo z možnostjo odkupa zvabil Ismaelja Bennacerja, ki ima do poletja 2027 sklenjeno pogodbo z Milanom. Od vseh treh selitev je ta zagotovo največja, saj je alžirski obrambni vezist v primerjavi z drugima dvema igralcema pri 27 letih še "rosno" mlad. Še pred dobrima dvema letoma, ko je bil vreden 40 milijonov, je bil eden najboljših nogometašev velikana iz prestolnice mode, nato pa so se začele težave s poškodbami. Maja 2023 je staknil poškodbo kolena in bil zaradi operacije in okrevanja odsoten do decembra istega leta, zaradi poškodbe mečne mišice pa lani ni igral od konca avgusta do konca decembra. V drugem delu minule sezone je kot posojen nogometaš igral za francoski Marseille, julija pa se je ponovno vrnil v Milano. Z italijanskim velikanom je oddelal priprave na novo sezono, v kateri pa bo nosil dres zagrebškega Dinama. Bennacer, ki je po podatkih Transfermarkta trenutno vreden 15 milijonov, je za Milan odigral 178 tekem, pred tem pa je bil med drugim še pri Empoliju in Arsenalu.

Jean Michael Seri FOTO: AP icon-expand

Na zadnji dan prestopnega roka v Sloveniji pa je za selitev, o kateri pišejo številni tuji mediji, poskrbel Maribor. V Ljudski vrt se je kot prost nogometaš preselil Jean Michael Seri, tudi on pa je bil še pred nekaj leti vreden 35 milijonov. V svoji karieri je 58-krat oblekel dres Slonokoščene obale, med francosko elito zbral kar 115 nastopov, v Premier ligi pa zaigral 32-krat. Med zvezde se je izstrelil leta 2017, ko je v dresu Nice nastopal v francoski Ligue 1, decembra 2018 pa je za 30 milijonov prestopil v angleški Fulham. Kasneje je igral še za turški Galatasaray, nazadnje pa nosil dres savdskega Al Orobaha. Ob selitvi k vijoličastim predvsem skrbi dejstvo, da je 34-letni vezist nazadnje igral oktobra lani, ko je na tekmi afriškega pokala narodov staknil hudo poškodbo.