Trije remiji pred vročim večnim derbijem v Mariboru

Potem ko sta danes pred tem Tabor in Radomlje favoriziranima Celju in Muri odščipnila točko, je bil scenarij med še eno ekipo z dna, Gorico, in eno z vrha, Koprom, podoben. Koprčani so dobršen del tekme igrali z igralcem manj, kljub temu pa je Gorica, zdaj predzadnja na lestvici, prevladovala v posesti žoge in tudi številu strelov. Imela jih je 18, medtem ko Koper, ki ostaja četrti, le štiri.

Koprčani so na primorskem obračunu povedli v 15. minuti, ko je Bright Edomwonyi unovčil enajstmetrovko. To je s prekrškom nad Rudijem Požegom Vancašem zakrivil Darko Hrka. Po golu pa so štirikrat zagrozili domači nogometaši, ki so v 17. minuti zadeli prečko, v 18. je novinec Bernard Karrica pred vrati zgrešil žogo, v 20. ni bilo pravega zaključnega strela, v 21. minuti pa je Adnan Golubović obranil strel Alena Krajnca in popravil napako Luke Kambića.

Gorica je ob zaostanku kazala več napadalnih želja, od 38. minute naprej pa igrala z igralcem več, saj si je Kambić po prekršku nad Karrico priigral drugi rumeni karton in predčasno pot v slačilnico. Novogoričani so to številčno prednost unovčili ob koncu polčasa, ko je povsem neoviran do strela prišel Krajnc. Toda v naslednji minuti je Koper spet povedel, žoga je tudi nekoliko srečno prišla do Rudija Požega Vancaša, a na koncu je gostujoči nogometaš v kazenskem prostoru rutinirano zaključil za novo vodstvo.