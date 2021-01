Trije Tottenhamovi nogometaši skupaj na zabavi, Mourinho: Razočaran sem

Da je mera polna, angleški mediji poročajo, da sta bila Erik Lamela in Giovani Lo Celso pozitivna na nedavnih testiranjih, prav zato pa ju tokrat ni bilo v kadru za tekmo proti Leeds Unitedu, ki jo je Sergio Reguilon pospremil s klopi. V izjavi za javnost so pri Tottenhamu med drugim zapisali, da so zelo razočarani in da bodo težave reševali znotraj kluba.

Podobno je po tekmi z Leedsom, ki so jo Spursi dobili s 3:0, povedal tudi Jose Mourinho:"Kot klub smo razočarani, ker igralcem nudimo ozaveščanje in pogoje, da jim je karseda ugodno v trenutni situaciji. Vemo, kaj se dogaja znotraj garderobe, zato ne bomo odpirali vrat, da bi vam razkrili, kako bomo ukrepali in kakšne bodo posledice."

Pri Tottenhamu so na svoji spletni strani zapisali še:"Pravila so jasna. Redno opozarjamo vse nogometaše in člane osebja, kakšni so protokoli in njihove dolžnosti."