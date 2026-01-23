Trinity Rodman najbolje plačana nogometašica na svetu

S tem bo Trinity Rodman močno prehitela dosedanjo rekorderko, Španko Aitano Bonmati, dobitnico zadnjih treh zlatih žog, ki je vredna milijon evrov na leto, poročajo svetovni mediji, med njimi angleški BBC.
Tako visoko plačo ji je omogočila sprememba pravil v ameriški ligi, ki od decembra klubom za nakupe "igralk s posebnimi sposobnostmi" dovoli preseči plačilni limit. Ta znaša tri milijone evrov, Washington pa je lahko za Rodman porabil še dodatnih 850.000 evrov.
Rodmanova je z Washingtonom v svoji premierni sezoni v elitni konkurenci osvojila ameriško prvenstvo in postala novinka leta. Za ameriško reprezentanco je odigrala 47 tekem in dosegla 11 golov, leta 2024 pa je postala tudi olimpijska prvakinja.
Trinity je hčerka legendarnega košarkarja Dennisa Rodmana, ki je osvojil pet naslovov v košarkarski ligi NBA z ekipama Detroit Pistons in Chicago Bulls.
