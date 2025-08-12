Trofeja čaka na novega lastnika, garderobi obeh finalistov pripravljeni

Zmagovalec Lige prvakov PSG in šampion Lige Evropa Tottenham se bosta za superpokal pomerila na stadionu Friuli, kjer sicer domuje italijanski prvoligaš Udinese. Grb slednjega je v tem trenutku tukaj težko najti, saj so na račun sredinega spektakla preobrazili celoten stadion.
Nogometna trdnjava stoji nekaj kilometrov iz centra Vidma, v sredo pa bo njegove tribune napolnilo okrog 25.000 gledalcev. Večina teh za zdaj še ni prispela v mesto, ki leži v neposredni bližini slovenske meje, stadion pa je kljub temu že skoraj v celoti pripravljen na spektakel.
Trenutno je tukaj ogromno novinarjev in snemalcev iz vseh koncev sveta, prisotni pa sta tudi ekipi PSG-ja in Tottenhama, ki opravljata treninge in medijske obveznosti.
Po prihodu v notranjost objekta, ki na tem mestu stoji že od leta 1976, nas je pot zanesla v prostora, kjer bosta trenerja svojim varovancem podala zadnje napotke pred tekmo. Po prihodu v slačilnico francoskega velikana je najbolj izstopalo dejstvo, da ni bilo mogoče najti imena doslej prvega vratarja kluba. Gianluigi Donnarumma je namreč ostal v Franciji in išče nov klub, med vratnicama pa bo na superpokalnem obračunu ognjeni krst doživel novinec Lucas Chevalier.
Tottenhamu so organizatorji namenili modernejšo in precej bolje opremljeno garderobo, v kateri se sicer na tekme pripravljajo nogometaši Udineseja. Sredin finale bo prva uradna tekma za Thomasa Franka, ki je po koncu minule sezone sedel na klop severnolondonskega kluba. Kljub temu da PSG-ju pripada izrazita vloga favorita, 51-letni danski strokovnjak pravi, da bomo gledalci videli izjemno konkurenčen obračun.
Zmagovalec finala bo v zrak dvignil 12 kilogramov težko in 58 centimetrov visoko trofejo ter postal bogatejši za pet milijonov evrov. Poraženec bo na drugi strani "nagrajen" s štirimi milijoni. Niti PSG niti Tottenham v klubski zgodovini evropskega superpokala še nista osvojila, tako da bodo imeli nogometaši obeh klubov s tega vidika še nekaj dodatnega motiva.
Status aktualnega prvaka evropskega superpokala bo eno izmed moštev vzelo Real Madridu, ki je prestižno trofejo lani dvignil po zmagi nad Atalanto z izidom 2:0. Bodo zmagovalci jubilejnega 50. superpokalnega obračuna pod okriljem Uefe francoski ali angleški nogometaši? Preverite na Kanalu A in VOYO, kjer v sredo s prenosom začnemo ob 20.30.
