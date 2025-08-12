Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Nogomet

Trofeja čaka na novega lastnika, garderobi obeh finalistov pripravljeni

Videm, 12. 08. 2025 18.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Anže Mlakar
Komentarji
0

Ekipa POP TV in 24ur.com je v Vidmu, kjer se bo s superpokalnim spektaklom začela nova evropska nogometna sezona. Dan pred tekmo smo se imeli priložnost spoznati s trofejo, za katero se bosta udarila PSG in Tottenham, nekaj časa pa smo prebili tudi v slačilnicah, iz katerih se bodo igralci pognali na zelenico stadiona Friuli. Obračun si boste lahko v sredo ogledali na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 20.30.

UEFA Superpokal: PSG - Tottenham
UEFA Superpokal: PSG - Tottenham FOTO: VOYO

Zmagovalec Lige prvakov PSG in šampion Lige Evropa Tottenham se bosta za superpokal pomerila na stadionu Friuli, kjer sicer domuje italijanski prvoligaš Udinese. Grb slednjega je v tem trenutku tukaj težko najti, saj so na račun sredinega spektakla preobrazili celoten stadion.

Nogometna trdnjava stoji nekaj kilometrov iz centra Vidma, v sredo pa bo njegove tribune napolnilo okrog 25.000 gledalcev. Večina teh za zdaj še ni prispela v mesto, ki leži v neposredni bližini slovenske meje, stadion pa je kljub temu že skoraj v celoti pripravljen na spektakel.

Trenutno je tukaj ogromno novinarjev in snemalcev iz vseh koncev sveta, prisotni pa sta tudi ekipi PSG-ja in Tottenhama, ki opravljata treninge in medijske obveznosti.

Stadion Friuli
Stadion Friuli FOTO: 24ur.com

Po prihodu v notranjost objekta, ki na tem mestu stoji že od leta 1976, nas je pot zanesla v prostora, kjer bosta trenerja svojim varovancem podala zadnje napotke pred tekmo. Po prihodu v slačilnico francoskega velikana je najbolj izstopalo dejstvo, da ni bilo mogoče najti imena doslej prvega vratarja kluba. Gianluigi Donnarumma je namreč ostal v Franciji in išče nov klub, med vratnicama pa bo na superpokalnem obračunu ognjeni krst doživel novinec Lucas Chevalier.

PSG - slačilnica
PSG - slačilnica FOTO: 24ur.com

Tottenhamu so organizatorji namenili modernejšo in precej bolje opremljeno garderobo, v kateri se sicer na tekme pripravljajo nogometaši Udineseja. Sredin finale bo prva uradna tekma za Thomasa Franka, ki je po koncu minule sezone sedel na klop severnolondonskega kluba. Kljub temu da PSG-ju pripada izrazita vloga favorita, 51-letni danski strokovnjak pravi, da bomo gledalci videli izjemno konkurenčen obračun.

Tottenham - slačilnica
Tottenham - slačilnica FOTO: 24ur.com

Zmagovalec finala bo v zrak dvignil 12 kilogramov težko in 58 centimetrov visoko trofejo ter postal bogatejši za pet milijonov evrov. Poraženec bo na drugi strani "nagrajen" s štirimi milijoni. Niti PSG niti Tottenham v klubski zgodovini evropskega superpokala še nista osvojila, tako da bodo imeli nogometaši obeh klubov s tega vidika še nekaj dodatnega motiva.

Trofeja superpokal
Trofeja superpokal FOTO: 24ur.com

Status aktualnega prvaka evropskega superpokala bo eno izmed moštev vzelo Real Madridu, ki je prestižno trofejo lani dvignil po zmagi nad Atalanto z izidom 2:0. Bodo zmagovalci jubilejnega 50. superpokalnega obračuna pod okriljem Uefe francoski ali angleški nogometaši? Preverite na Kanalu A in VOYO, kjer v sredo s prenosom začnemo ob 20.30.

nogomet evropski superpokal psg tottenham stadion friuli pokal
Naslednji članek

Parižani v Vidmu v vlogi favorita, lahko Londončani presenetijo?

Naslednji članek

Fight of Nations [TM]: V dvorano prišel legendarni Cro Cop

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089