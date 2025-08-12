Trofeja čaka na novega lastnika, garderobi obeh finalistov pripravljeni

Zmagovalec Lige prvakov PSG in šampion Lige Evropa Tottenham se bosta za superpokal pomerila na stadionu Friuli, kjer sicer domuje italijanski prvoligaš Udinese. Grb slednjega je v tem trenutku tukaj težko najti, saj so na račun sredinega spektakla preobrazili celoten stadion.

Nogometna trdnjava stoji nekaj kilometrov iz centra Vidma, v sredo pa bo njegove tribune napolnilo okrog 25.000 gledalcev. Večina teh za zdaj še ni prispela v mesto, ki leži v neposredni bližini slovenske meje, stadion pa je kljub temu že skoraj v celoti pripravljen na spektakel.

Trenutno je tukaj ogromno novinarjev in snemalcev iz vseh koncev sveta, prisotni pa sta tudi ekipi PSG-ja in Tottenhama, ki opravljata treninge in medijske obveznosti.