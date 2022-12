'Trojček', prepiri, pretepi in izmišljene zgodbe pri Srbih pred Švicarji

Tekma tretjega kroga v skupini G med Srbijo in Švico iz dneva v dan vse bolj razburja srbske medije in očitno tudi nogometaše ter strokovni štab. Za to niso krivi športni razlogi, tudi prisotnost Granita Xhaxe in Xherdana Shaqirija v švicarski reprezentanci ne. V minuli dneh se je v javnosti namreč pojavila zgodba, ki bi bila bolj primerna za špansko telenovelo, kot za priprave na odločilno tekmo na svetovnem prvenstvu.

"Žal mi je, da moram to novinarsko konferenco začeti tako," so bile besede najdražjega srbskega nogometaša vseh časov, ki so izdale frustracijo po dneh nespodobnih špekulacij in namigovanj. V javnost je namreč "pricurljala" informacija, ki naj bi jo izdal eden od trenerjev za fizično pripravo v srbskem taboru. Neimenovani vir naj bi potrdil, da je Dušan Vlahović spolno občeval z ženo srbskega vratarja Predraga Rajkovića. Nemanja Gudelj pa naj bi enako počel z izbranko Luke Jovića. Po nekaterih namigovanjih naj bi se tako Vlahović kot Gudelj istočasno "zabavala" s soprogo Rajkovića. To naj bi se zgodilo še pred pripravami na SP v Katarju. Srbski napadalec Jović pa naj bi za nespodobni aferi nedavno izvedel in informacijo posredoval tudi nič hudega slutečemu Rajkoviću.

icon-expand Dušan Vlahović FOTO: AP

Nadaljevanja zgodbe si ljubitelji španskih telenovel med vami verjetno lahko živo predstavljate. Sledila naj bi obtoževanja, prepiri, pretepi in posledično turobna atmosfera v srbskem kampu, ki se pripravlja na 'derbi' s Švicarji. Če že ni zadostoval politični in nacionalni naboj za promocijo te tekme, je afera v zrak dvignila tudi tiste, ki jih nogomet v Srbiji ne zanima.

Sledile so debate v kavarnah, službah in na spletnih forumih. Kmalu je svet družbenih omrežij primer "rešil", saj gre "zagotovo" za sabotažo s Švicarske strani. Za to naj bi bili krivi predvsem Švicarji albanskih korenin, ki pred tekmo želijo Srbe spraviti iz tira, kar iskreno zapisano ni ravno zahtevna naloga. Vpleteni akterji so nekaj časa škandal poskušali odmisliti, ampak očitno pogled stran ni zadostoval. Nekdo je moral stopiti pred medije in povedati resnico. Srbska nogometna zveza se je odločila, da bo to Vlahović.

Dušan Vlahović se je pred začetkom prvenstva ukvarjal s poškodbo. Na prvi tekmi proti Braziliji je v igro vstopil v 66. minuti. Na drugi proti Kamerunu pa ni vstopil v igro. Novinarjem je zagotovil, da je zdaj poškodba odpravljena in je pripravljen igrati od prve minute, čeprav bo spoštoval odločitev selektorja Dragana Stojkovića.

"Moram se odzvati predvsem zato, ker se omenja moje ime in priimek. To kar vsi vidimo in slišimo so resne neumnosti in bedarije. To počnejo ljudje, ki se dolgočasijo, nimajo ničesar pametnega za početi in so polni kompleksov. Oni to počnejo v nasprotju z interesi reprezentance," je dejal napadalec Juventusa, ki je dodal, da vzdušje v moštvu nikoli ni bilo boljše. Za dogajanje ne krivi medijev, ampak objave na družbenih omrežjih. Tam sta se oglasila tudi Jović in Gudelj, ki sta na Instagramu objavila nasmejano sliko v "borilnem položaju". Ana Rajković pa je podelila objavo srbske novinarke Zorice Radulović, ki je izpostavila dejstvo, da se družina Rajković v zadnjem času bori z resno boleznijo sina Tadije.