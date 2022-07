Trojica slovenskih prvoligašev začenja evropsko udejstvovanje

Trojica slovenskih nogometnih prvoligašev bo ta teden začela igranje v kvalifikacijah evropskih tekmovanj. Prvak Maribor bo v sredo ob 20.15 na prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij lige prvakov gostil Šahtar Soligorsk, v četrtek pa bosta dejavni še Olimpija in Mura v uvodu kvalifikacij konferenčne lige.

icon-expand NK Maribor v pripravah ni blestel. Predvsem je imel težave z učinkovitostjo. FOTO: NK Maribor

Mariborčani so po tem, ko so si v zadnjem krogu prejšnje sezone zagotovili 16. naslov prvaka, ostali predvsem brez prvega napadalca Ognjena Mudrinskega, pa tudi izkušenega Marcosa Tavaresa, ki je končal kariero. Vijolični so zasedbo osvežili z nekaj igralci – Ivanom Brnićem, Svenom Šoštaričem Karičem, Markom Božićem, Rokom Baturino in Markom Zalokarjem. "Smo pred začetkom novega poglavja, v različnih pogledih. Nekaterih igralcev ni več z nami, tukaj so drugi fantje, ki jih bodo nadomestili in so že opozorili nase. Prišli so z razlogom, potrebujemo pa seveda določen čas, da se povsem ujamemo na igrišču. V slačilnici smo jim namenili lep sprejem, pomagali pri prilagajanju in verjamem, da bo med sezono vidna naša povezanost tudi po prikazanem med tekmami," je za spletno stran Maribora povedal Jan Repas. Ta na dosedanjih pripravljalnih tekmah skupaj s soigralci ni bil tako uspešen, kot si je želel, toda ekipa Radovana Karanovića je vseeno prihajala do priložnosti in ko se bo popravila učinkovitost, potem bo vse lažje, meni Repas.

V tem delu kvalifikacij bosta od Slovencev aktivna še Žan Karničnik z Ludogorcem, ki ga vodi Ante Šimundža, in Žiga Lipušček z RFS.

Prvi evropski tekmec bo moštvo iz Soligorska. "Prve informacije smo že dobili, gre za zelo trdno, fizično močno ekipo. Tekme, ki smo jih imeli dogovorjene med pripravljalnim obdobjem, so bile koristne, saj so nakazale, kar nas čaka. Znova smo se seznanili, da Evropa hitro kaznuje morebitne napake. Beloruski prvaki bodo zahtevali predstavo na visoki ravni že v začetku sezone, tega se dobro zavedamo in zbranost mora biti na najvišji ravni. Od prve do zadnje minute, da pridemo do želenega izhodišča pred povratnim dvobojem," je pojasnil Repas. Za primerjavo - Maribor je po Transfermarktu vreden 9,28 milijona evrov, pri čemer je najbolj vreden krilni igralec Brnić z 850.000 evri, Soligorsk pa 12,45 milijona, najdražji igralec pa je napadalec Dembo Darboe z 2,5 milijona. Povratna tekma bo 13. julija. V primeru napredovanja Štajerce v 2. krogu čaka zmagovalec dvoboja med Zrinjskim in Šerifom Tiraspolom.

icon-expand Ljubljančani bodo tekmo pričakali v kaotičnem stanju, potem ko je brez službe neslavno ostal Robert Prosinečki. FOTO: Damjan Žibert