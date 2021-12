Tromso s tretjim dresom opozarja na kršitve človekovih pravic v Katarju

Norveški prvoligaš Tromso je izdal posebno različico tretjega dresa, ki ga bo od prihajajočega vikenda dalje uporabljalo njegovo moštvo. Namesto običajnih sponzorskih vsebin so prostor na rokavih namenili QR-kodi, ta pa po skeniranju prikaže kratek dokumentarec o delavcih, ki so jim kršene človekove pravice ali pa so izgubili svoje življenje med gradnjo stadionov v Katarju. Ta bo prihodnje leto gostil svetovno prvenstvo v nogometu.

Tromsova kampanja je plod sodelovanja z mednarodno organizacijo za varstvo človekovih pravic Amnesty International in aktivistom iz Kenije Malcolmom Bidalijem, ki je kot nekdanji delavec v Katarju prvi začel opozarjati javnost na sistemsko kršenje človekovih pravic, ki se med pripravami na prihajajoče svetovno prvenstvo v nogometu dogaja migrantskim delavcem iz afriških in azijskih držav. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Tromso, sicer dvakratni zmagovalec norveškega pokalnega tekmovanja, je tako postal prvi nogometni klub na svetu, ki odkrito opozarja na problematiko organizacije svetovnega prvenstva v Katarju. Kampanje, ki opozarjajo na kršenje človekovih pravic v Katarju, izvajajo tudi nemška, norveška in danska nogometna zveza, ta pa ne izključuje niti možnosti, da bi udeležbo na svetovnem prvenstvu bojkotirala. Tromso je v drugem krogu kvalifikacij za Ligo Evropa leta 2012 izločil ljubljansko Olimpijo, leto pozneje pa je v prvem krogu kvalifikacij za isto tekmovanje izločil še Celje. Tretji dresi Tromsa, v katerih bo norveško moštvo prvič zaigralo v nedeljo, ko bo gostilo tretjeuvrščeno moštvo Viking, imajo na obeh rokavih namesto sponzorskih sporočil QR-kodi. Po njunem skeniranju se prikaže kratek dokumentarec, ki ga je pripravila organizacija Amnesty International, simbolično pa je velika QR-koda (te ni mogoče skenirati) prikazana tudi na sprednji strani dresa. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke