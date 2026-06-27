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Nogomet

Belgija in Egipt naprej, Iran še čaka

New York , 27. 06. 2026 06.39 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
Nogometaši Belgije slavijo zmago nad Novo Zelandijo

Nogometaši Belgije so na zadnji tekmi skupine G v Vancouvru premagali Novo Zelandijo s 5:1, medtem ko sta se Egipt in Iran v Seattlu razšla z 1:1. Belgija in Egipt sta si kot prvouvrščeni reprezentanci zagotovili napredovanje, blizu uvrstitvi med 32 pa je tudi Iran, ki po tretjem remiju in razliki v golih 3:3 lahko upa na napredovanje.

Blizu uvrstitvi med 32 je tudi iranska izbrana vrsta, ki po tretjem remiju in razliki v golih 3:3 lahko upa na napredovanje kot ena izmed osmih najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc. Trenutno je v tej razvrstitvi na šestem mestu, pred njo so Švedska, Ekvador, BiH in Paragvaj s štirimi točkami ter Senegal s tremi točkami (razlika v golih +2). Iran lahko prehitijo še Hrvaška, Alžirija in DR Kongo.

Med 32 najboljših so že uvrščeni Mehika, Južna Afrika, Švica, Kanada, BiH, Brazilija, Maroko, ZDA, Nemčija, Slonokoščena obala, Ekvador, Nizozemska, Japonska, Švedska, Francija, Norveška, Argentina, Kolumbija, Avstralija, Anglija, Gana, Egipt, Paragvaj, Španija, Belgija, Senegal, Zelenortski otoki in Portugalska.

Romelu Lukaku je postavil končnih 1:4.
Romelu Lukaku je postavil končnih 1:4.
FOTO: Profimedia

Za Belgijo je na stadionu BC Place v Vancouvru dva gola dosegel Leondro Trossard (28., 50.), po enega pa Kevin de Bruyne (66.), Romelu Lukaku (86.) in Alexis Saelemaekers (90.+4), za Novo Zelandijo pa je edini gol prispeval Elijah Henry Just (84.).

"Odigrali smo zelo dobro tekmo. Zelo smo zadovoljni, da smo se uvrstili med najboljših 32 ekip in smo pripravljeni na izločilne boje," je po zmagi dejal dvakratni strelec Trossard, ki je bil izbran tudi za najboljšega igralca tekme.

Njihovi tekmeci za uvrstitev v osmino finala še niso znani, v vsakem primeru se bodo 1. julija v Seattlu pomerili z eno od osmih najboljših tretjeuvrščenih izbranih vrst.

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Na stadionu Lumen Field v Seattlu so se Egipčani in Iranci razšli z nedoločenim izidom. Nogometaši iz dežele faraonov, ki so se prvič uvrstili v izločilne boje na svetovnih prvenstvih, so povedli v peti minuti po golu Mahmouda Saberja, devet minut kasneje pa je izenačujoči gol dosegel Ramin Rezaelan.

Egipčane za preboj v osmino finala čakajo Avstralci, z njimi se bodo pomerili 3. julija v Dallasu.

V Seattlu so bili bližje zmagi nogometaši iz Irana, ki so bili predvsem nevarni v končnici tekme. Najprej je Mehdi Taremi v 89. minuti z glavo zadel okvir vrat. V tretji minuti sodnikovega podaljška je Shoja Khalilzadeh dosegel zmagoviti gol, a je bil razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Tik pred zadnjim sodnikovim žvižgom je bil blizu zadetka še Saeid Ezatolahi, vendar je tudi njegov strel končal v okvirju vrat.

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Nogometaši iz Belgije in Egipta so zbrali po pet točk, Iranci imajo tri, Novozelandci pa so z eno točko na zadnjem mestu in so se že poslovili od letošnjega mundiala.

Danes sta bili na sporedu še dve tekmi v skupini H. Španci so v Guadalajari premagali Urugvajce z 1:0, Zelenortski otoki pa so se v Houstonu s tekmeci iz Savdske Arabije razšli brez golov. Ob 23. uri se bosta začeli še zadnji tekmi v skupini L, para sta Panama - Anglija in Hrvaška - Gana.

Skupina G, 3. krog, izida:

Egipt – Iran 1:1 (1:1)
Saber 5.; Rezaeian 14.
Taremi (Iran) je v 11. minuti zapravil 11-m.

Nova Zelandija – Belgija 1:5 (0:1)
Just 84.; Trossard 28., 50., de Bruyne 66., Lukaku 86., Saelemaekers 95.

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