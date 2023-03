Trossard s tremi podajami narekoval novo zmago Arsenala

Nogometaši Arsenala so v 27. krogu angleške Premier lige vknjižili še 21. zmago v sezoni in se tako še za korak približali močno želenemu naslovu angleškega prvaka. Topničarji, ki so po treh asistencah Leandra Trossarda Fulhamu že v prvem polčasu nasuli tri zadetke, so se najbližjemu zasledovalcu Manchester Cityju znova odlepili na pet točk razlike.

Vodilni moštvo angleške Premier lige nadaljuje z odlično formo v domačem prvenstvu. Varovanci Mikela Artete so na mestnem obračunu proti visokoletečemu Fulhamu že v prvem polčasu odločili o zmagovalcu in tako vpisali še peto zaporedno ligaško zmago. V polno so tokrat merili Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli in Martin Odegaard, pri vseh treh zadetkih pa se je s podajo izkazala zimska okrepitev Leandro Trossard. 28-letni Belgijec je postal prvi nogometaš Arsenala po Henrikhu Mkhitaryanu (ki mu je to uspelo februarja 2018), ki je na eni tekmi Premier lige vpisal tri podaje. Hkrati pa je postal prvi igralec v zgodovini Premier lige, ki mu je v prvem polčasu gostujoče tekme uspelo zabeležiti hat-trick podaj.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Topničarji so s tem žogico vrnili v polje Manchester Cityja, ki tako za prvouvrščenim moštvom znova zaostaja pet točk. Arsenal se bo v prihodnjem krogu pomeril proti Crystal Palacu, s katerim se je City v tem krogu mučil do konca tekme, Meščane pa zaradi sodelovanja v angleškem FA pokalu čaka krajši premor od angleške lige, na dan šaljivcev pa se bodo nato pomerili proti Liverpoolu.

icon-link Statistika tekme Fulham - Arsenal FOTO: Sofascore.com

Manchester United za razliko od Arsenala svojega dela ni dobro opravil, saj so Rdeči vragi na domačem Old Traffordu zgolj remizirali proti zadnjeuvrščenemu Southamptonu. Varovanci Erika ten Haga so večji del tekme igrali z igralcem manj, saj je bil zaradi nespametnega prekrška po dobre pol ure igre izključen brazilski vezist Casemiro. Tako domačim kot tudi gostujočim nogometašem nato do konca tekme ni uspelo doseči gola.

icon-expand Casemiro je bil v 34. minuti predčasno poslan pod prho FOTO: AP

Tretje popoldansko srečanje je potekalo med West Ham Unitedom in Aston Villo. Kluba sta se po zadetkih Ollieja Watkinsa in Saida Benrahme razšla brez zmagovalca. Na poznopopoldanski tekmi se bosta pomerila še Newcastle United in Wolverhampton.