Trpišovsky: 'Celotna država nas bo gledala', Pioli: 'Moji igralci so mirni'

Milan je na prvem obračunu polnem golov na slovitem stadionu San Siro zmagal s 4:2. Ključno vlogo pri porazu Čehov je zagotovo odigral rdeč karton, ki ga je pri izidu 0:0 prejel El Hadji Malick Diouf. Sledili so trije zadetki Milana pred koncem prvega polčasa. Odgovora Davida Doudere in Ivana Schranza sta poskrbela za to, da je Slavia pred povratnim obračunom še med živimi. Gledalce na Kanalu A in VOYO in navijače na Fortuna Areni torej zagotovo čaka zanimiva tekma.

"Vemo, da je Slavia kakovostna, zagnana in energična, stadion pa bo zelo strasten. Na to bomo morali biti pripravljeni," se na vročo atmosfero na stadionu, ki sprejme 19.000 gledalcev, pripravlja branilec Milana Fikayo Tomori. Njegov trener Stefano Pioli verjame v uspeh svojih varovancev. Samozavest mu zagotovo vliva tudi dejstvo, da je Milan na zadnjih 13 obračunih proti moštvom iz Češke izgubil zgolj enkrat. "Čutim, da so moji igralci mirni. Želimo napredovati in to je za nas zelo pomemben obračun. Opravili smo analizo prve tekme, ampak vemo, da tekma ne bo enaka, nasprotnik pa bo zagotovo drugačen na svojem stadionu," je srečanje s Čehi napovedal Pioli.