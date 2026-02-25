Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

'Trudimo se, da bi himna Lige prvakov čim prej odmevala tudi v Celju'

Celje, 25. 02. 2026 07.00 pred 1 uro 4 min branja 2

Avtor:
Simon Valant
Valerij Kolotilo

Ko je pred petimi leti v knežje mesto prišel Moskovčan Valerij Kolotilo, si je malokdo predstavljal, da bo NK Celje v tako kratkem času postal ena najzanimivejših nogometnih zgodb v Sloveniji. Danes ima klub svoj dokumentarni film na platformi VOYO, evropske ambicije in predsednika, ki brez zadržkov priznava: "To so sanje grofov."

Dokumentarni film o Celju na VOYO

Dokumentarni film z naslovom Sanje Grofov, ki razkriva zakulisje najuspešnejšega obdobja celjskega nogometa, si je Valerij Kolotilo že ogledal.

"Seveda, pogledal sem film. Nisem povsem zadovoljen s svojim igranjem, to je moj igralski debi. Ampak pomembno je, da je navijačem všeč," je v smehu priznal predsednik kluba.

Film po njegovih besedah prikazuje realno zgodbo od prihoda novega vodstva: "Meni je všeč, ko v filmu spregovorijo tudi nogometaši, ki so sicer težje dostopni. V filmu nekatere pobližje spoznamo, kar je zelo pomembno za mlade navijače, da spoznajo igralce, ki so na terenu. Kdo so ti igralci, ki so del njihovega življenja. In to je, jaz mislim, zanje zelo zanimiva in pomembna zgodba."

Sanje Grofov
Sanje Grofov
FOTO: VOYO

Ideja sprva sploh ni bila namenjena javnosti. "To življenje v zadnjih letih, ki smo ga preživeli v Sloveniji z nogometom, z NK Celje. Te zmage, ki so nas malo spominjale na pravljico. To težko verjameš. Res se moraš malo uščipniti, če gre za sanje. Zato smo imeli željo, da imamo nekaj za zgodovino, za spomin. Ideja je bila, da posnamemo samo zase, ampak nato je vse skupaj napredovalo in prišlo do tega, kar imamo zdaj."

Celje kot nova domovina

Zakaj je Kolotilo s svojo ekipo izbral prav Celje? Zakaj ne kakšen večji klub? "Ljudje in zvezde so me pripeljali v Celje. Celje je zgodovinsko mesto za celotno Slovenijo, ima lepo zgodovino in ljudje, ki so v Celju, so nas dobro sprejeli. To, kar imamo danes, to je naša nova domovina."

Valerij Kolotilo
Valerij Kolotilo
FOTO: NK Celje

Pet let pozneje priznava, da bi marsikaj storil drugače. A ne zaradi obžalovanja, temveč ambicije. "Skoraj vsak korak bi spremenil. Zato ker želim doseči nekaj večjega. Ampak je, kar je. Že za to moramo biti hvaležni vsem kolegom, vsem igralcem, trenerjem, navijačem, Celjanom, Slovencem. Za to, kar trenutno je."

Pot do uspeha ne pozna bližnjic

Razvoj kluba do evropske konkurenčnosti je po njegovih besedah vse prej kot enostaven proces. "To ni preprosto vprašanje. Z eno besedo se na to ne da odgovoriti. So plusi in so minusi. Ampak trudimo se in delamo, tako da bi bili med boljšimi, tudi v Evropi."

Sanje Grofov
Sanje Grofov
FOTO: NK Celje

Ob tem opozarja, da javnost pogosto ne vidi vsega dela in tveganja v ozadju. "To je kot gradbeništvo. Včasih razmišljaš, da boš na hitro rešil vse – igralec, dva in je rešeno. Ne. Vedno je dvakrat, trikrat težje, kot pričakuješ, zato moraš imeti zraven družino, partnerja, ekipo, ki te podpira."

Riera kot prelomna točka

Velik pečat je v Celju pustil tudi španski strateg Albert Riera, danes trener Eintrachta iz Frankfurta. Kolotilo poudarja, da je bil njegov prispevek pomemben, a hkrati ne želi zanemariti drugih.

Albert Riera in Valerij Kolotilo
Albert Riera in Valerij Kolotilo
FOTO: NK Celje

"Seveda, Albert je ogromno prispeval k razvoju kluba. Ampak ne želim odvzeti zaslug vseh drugih posameznikov v klubu. Ekipa NK Celje je danes normalna institucija in ekipa fantov, ki so super igralci."

Ob tem je ponudil zanimivo primerjavo: "Danes nihče ne ve, kdo je bil trener Peleja ali trener Maradone. Ampak vsi vemo, kdo je Maradona. Fantje so najpomembnejši del kluba na terenu in v zgodovini NK Celje."

Bi se Riera lahko vrnil? "Takrat nismo pričakovali, da se bo vrnil še drugič k nam. Zato nikoli ne reci nikoli. Tako da bomo videli."

Sanje grofov: Liga prvakov

Dokumentarec za zdaj šteje dva dela. Bo zgodba dobila nadaljevanje? "Če bodo odzivi navijačev pozitivni, bomo seveda nadaljevali zgodbo. Ampak najpomembneje je, da mi to zgodovino pišemo na terenu in ne v filmu. To je osnovna naloga kluba in mi za tem stojimo."

Valerij Kolotilo s pokalno lovoriko.
Valerij Kolotilo s pokalno lovoriko.
FOTO: VOYO

In cilj? Najvišji možni - uvrstitev v Ligo prvakov. "Seveda. To je naš cilj, to so sanje grofov. Trudimo se, da bi čim prej ta himna Lige prvakov odmevala tudi na stadionu v Celju."

Danes to zveni zelo ambiciozno, morda celo predrzno. A če je zadnjih pet let česa naučilo Celjane, je to, da se pravljice v nogometu včasih res zgodijo.

nogomet sanje grofov nk celje valerij kolotilo

Chivu kljub šoku svojim igralcem ne zameri ničesar

Bo Real upravičil vlogo favorita in na Bernabeuu dokončal delo?

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Koronavirusovec
25. 02. 2026 08.08
a gre še komu na živce himna lige prvakov? men se zdi da je v te himni preveč nepotrebnega dretja
Odgovori
0 0
Koronavirusovec
25. 02. 2026 08.09
povabijo tam nekaj deset ljudi da kričijo the champions, skoraj vsi izmed njih pa nimajo blage veze o nogometu
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Ste resnično pripravljeni na starševstvo?
Ste resnično pripravljeni na starševstvo?
Ko otrok postane tarča ustrahovanja: kako prepoznati prve znake in kako ukrepati
Ko otrok postane tarča ustrahovanja: kako prepoznati prve znake in kako ukrepati
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
zadovoljna
Portal
To so hit kavbojke letošnjega leta
Dnevni horoskop: Ovni bodo občutljivi, biki se držijo rutine
Dnevni horoskop: Ovni bodo občutljivi, biki se držijo rutine
Trpel je skoraj dve desetletji, nato pa pritiska ni več zdržal
Trpel je skoraj dve desetletji, nato pa pritiska ni več zdržal
Njeno zmago na OI je zasenčila tragična novica
Njeno zmago na OI je zasenčila tragična novica
vizita
Portal
Zdravniki odkrili 23-kilogramski tumor na jajčniku, ki ga je ženska zamenjala za simptome PCOS
Čustvena otopelost: ko ne čutite ničesar več
Čustvena otopelost: ko ne čutite ničesar več
Zakaj menstruacija nenadoma postane boleča, če prej ni bila
Zakaj menstruacija nenadoma postane boleča, če prej ni bila
Kako stres in nasilje vplivata na zdravje
Kako stres in nasilje vplivata na zdravje
cekin
Portal
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Življenje brez visokih stroškov in brez nenehnega stresa
Življenje brez visokih stroškov in brez nenehnega stresa
Mobing na delovnem mestu: skriti stroški, ki jih plačujejo zaposleni in podjetja
Mobing na delovnem mestu: skriti stroški, ki jih plačujejo zaposleni in podjetja
Tabela: Toliko več bodo plačani poslanci v novem mandatu
Tabela: Toliko več bodo plačani poslanci v novem mandatu
moskisvet
Portal
Tako je ikonični smučarski skakalec videti danes
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
dominvrt
Portal
Zato morate imeti doma taščin jezik
5 trikov, kako najhitreje očistiti kuhinjski pult, da bo res brez madežev
5 trikov, kako najhitreje očistiti kuhinjski pult, da bo res brez madežev
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
okusno
Portal
Bogata torta s sočno sredico, ki je namenoma "nepopolna"
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Skrivnosti, zaradi katerih bo rižota postala vaša najboljša jed leta
Skrivnosti, zaradi katerih bo rižota postala vaša najboljša jed leta
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
voyo
Portal
Starec in pištola
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543