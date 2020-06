Trump napovedal, da zaradi klečanja ne bo gledal lige NFL in ekipe ZDA

Nekdanjemu članu San Francisco 49ersov Colinu Kaepernicku (v sredini) so se ob začetku protestov leta 2016 pridružili nekateri soigralci in kasneje tudi kapetanka ženske nogometne članske reprezentance Megan Rapinoe.

Komisar lige NFL Roger Goodell je prejšnji teden odmevno priznal, da je vodstvo najmočnejše lige ameriškega nogometa NFL "storilo napako", ko ni uslišalo nogometašev in jih spodbujalo k temu, da "jasno izrazijo svoja stališča" in "mirno protestirajo". Nogometaši lige NFL so bili prej izpostavljeni denarnim kaznim, h katerim je prek Twitterja redno pozival tudi predsednik države Donald Trump, ki je pripomogel tudi k prekinitvi kariere podajalca Colina Kaepernicka. Ta je leta 2016 začel protestirati med igranjem ameriške himne in ostal brez pogodbe s San Francisco 49ersi, razen nekaj treningov pa mu do zdaj angažmaja ni ponudil noben NFL-ligaš.

V četrtek je sledila še odločitev Ameriške nogometne zveze (US Soccer), ki je odpravila kazen za klečanje med himno. Po tem, ko je član kongresa, republikanec Matt Gaetz odločitev US Soccer kritiziral na družbenih omrežjih, mu je Trump odgovoril z besedami: "Ne bom več kaj veliko gledal."

Kasneje je še dodal: "Zdi pa se, da gre v tisto smer tudi NFL, a jaz tega ne bom gledal."

Trump se je v preteklosti večkrat obregnil predvsem ob ameriško žensko nogometno reprezentanco, katere kapetanka Megan Rapinoeje že vnaprej zavrnila morebitno povabilo v Belo hišo po zadnjem osvojenem naslovu svetovnih prvakinj. Ženska članska izbrana vrsta ZDA ima na drugi strani velike luže kulten status in je ena najuspešnejših reprezentanc sploh, ko gre za mednarodna tekmovanja v ekipnih športih.