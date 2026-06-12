Trumpov dogodek leta ni SP: Bela hiša bo gostila UFC spektakel

UFC je največja profesionalna liga znotraj organizacije mešanih borilnih veščin MMA in Marco Rubio zdaj obljublja pomoč in krepitev "športne diplomacije", poročajo agencije. Prepričan je, da bo dogodek mešanih borilnih veščin v Beli hiši pritegnil precej več zanimanja kot uprizoritev Shakespeara v parku v okviru praznovanja 250. obletnice ameriške neodvisnosti.

Ameriški zunanji minister Marco Rubio in Dana White, predsednik organizacije UFC FOTO: AP

Uradni datum 250-letnice ZDA bo sicer 4. julija, a so v Beli hiši v projekt vključili tudi nedeljski rojstni dan Donalda Trumpa in ga izkoristili za politični marketing. Na južni zelenici Bele hiše so za sedem borb v okviru prireditve Freedom 250 postavili areno s 4.000 sedeži, skupaj z značilno osmerokotno kletko. Zunanji minister pa pričakuje, da si bo nedeljski dogodek ogledala približno milijarda ljudi vseh slojev po vsem svetu.

Šport ali propaganda?

Očitno je tudi ameriški politični vrh prepoznal, da gre za dogodek, ki bo pritegnil množico, in je to pripravljen sofinancirati. Kajti kljub prvim najavam, da bo UFC pokril stroške dogodka, ocenjene na 60 milijonov dolarjev, sodni dokumenti kažejo, da je sedem državnih agencij za dogodek namenilo izdatne vire in kadre. Organizatorji pričakujejo tudi več kot 120.000 obiskovalcev, ki bodo nedeljske borbe spremljali na velikih zaslonih, potem ko so brezplačne vstopnice pridobili na žrebu.

Rubio je dogodek UFC v Beli hiši označil za darilo ljudstvu. "Bela hiša je hiša ljudstva. Pripada prebivalcem Združenih držav Amerike. Da bodo lahko spremljali ta dogodek z Belo hišo v ozadju kot del praznovanja 250-letnice naše države, je po mojem mnenju darilo ameriškemu ljudstvu." ZDA pa bodo na ta način izkoristile tudi priložnost za promocijo v svetu, pravi politični vrh. Tam menijo, da bi lahko dogodek slavili z nastopi glasbenikov ali Shakespearom, borci v znamenitem oktagonu pa naj bi pred male ekrane ob 250-letnici neodvisnosti ZDA pritegnili milijardo ljudi.

Dobiček in korupcija