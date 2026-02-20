Trump in Infantino znova sodelujeta, Fifa naj bi pomagala Palestini

Donald Trump je novico napovedal na prvem srečanju Odbora za mir, institucije, v kateri sodelujejo njegovi tesni zavezniki, ki so trenutno osredotočeni na obnovo Gaze.

"Z veseljem sporočam, da bo Fifa pomagala zbrati skupno 75 milijonov dolarjev za projekte v Gazi. Kmalu bomo podrobno predstavili projekt in če bom lahko, se vam bom na kakšnem nogometnem dogodku pridružil. Spoštujem vas, izboljšujete pogoje, na stadione pripeljete največje zvezdnike na svetu, ki naju po zvezdništvu prekašajo," je Gianniju Infantinu, ki je bil prisoten na dogodku, in nasploh nogometu polaskal Trump.