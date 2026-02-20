Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Trump in Infantino znova sodelujeta, Fifa naj bi pomagala Palestini

Washington, 20. 02. 2026 08.27 pred 50 minutami 1 min branja 5

Avtor:
STA
Donald Trump in Gianni Infantino

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) bo vodila 75 milijonov dolarjev (71,25 milijona evrov) vreden sklad za obnovo nogometnih objektov v Gazi, ki so bili uničeni v vojni med Izraelom in Hamasom, sta v četrtek sporočila ameriški predsednik Donald Trump in predsednik Fife Gianni Infantino.

Donald Trump je novico napovedal na prvem srečanju Odbora za mir, institucije, v kateri sodelujejo njegovi tesni zavezniki, ki so trenutno osredotočeni na obnovo Gaze.

"Z veseljem sporočam, da bo Fifa pomagala zbrati skupno 75 milijonov dolarjev za projekte v Gazi. Kmalu bomo podrobno predstavili projekt in če bom lahko, se vam bom na kakšnem nogometnem dogodku pridružil. Spoštujem vas, izboljšujete pogoje, na stadione pripeljete največje zvezdnike na svetu, ki naju po zvezdništvu prekašajo," je Gianniju Infantinu, ki je bil prisoten na dogodku, in nasploh nogometu polaskal Trump.

Donald Trump in Gianni Infantino
Donald Trump in Gianni Infantino
FOTO: AP

Pozneje v četrtek je Fifa objavila izjavo, v kateri je navedla več podrobnosti, vključno z načrti za izgradnjo nogometne akademije, novega nacionalnega stadiona z 20.000 sedeži ter več deset igrišč.

V sporočilu za javnost Fifa Trumpove številke 75 milijonov dolarjev ni omenila, je pa potrdila, da bo sredstva zbrala pri mednarodnih voditeljih in institucijah.

Preberi še Trumpu nagrada FIFE za mir: 'Želim samo reševati življenja'

Infantino je s Trumpom vzpostavil tesne vezi in mu na žrebu svetovnega prvenstva decembra podelil prvo nagrado Fifa za mir.

gianni infantino donald trump fifa palestina

Zmagi se ne gleda v zobe, a drugi polčas ostaja opozorilo

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pimpeldraper
20. 02. 2026 09.20
Lahko bi tudi kaj o ruski donaciji za Palestino!
Odgovori
0 0
mamma mia
20. 02. 2026 09.20
Njemu je važno le to,da se mu denar nakaže.Ostalo so njegove floskule o miru.Drugače te da zravnati s tlemi.
Odgovori
0 0
hansola
20. 02. 2026 09.08
Hahaha, pa to si še zmislit ne morš res, cela Gaza je potamanena a Trumpa pa drisko od FIFE zanimajo nogometna igrišča tam.
Odgovori
+2
2 0
Da se mene pita..
20. 02. 2026 09.00
Odbor za mir nima prihodnosti.
Odgovori
+2
2 0
Paranormal cracktivity
20. 02. 2026 08.44
a se nebi rajš fuzbala držal? namesto da podeljuje nagrade za mir in se meša v politiko ?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Vaš otrok bo odnesel to v odraslost
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
Te 4 nevarne izjave počasi uničujejo partnersko zvezo – preveri, če jih uporabljaš
Te 4 nevarne izjave počasi uničujejo partnersko zvezo – preveri, če jih uporabljaš
zadovoljna
Portal
Že 6 let mineva od smrti njegove žene, a on še ni pozabil nanjo
Dnevni horoskop: Raki bodo močni, device morajo biti potrpežljive
Dnevni horoskop: Raki bodo močni, device morajo biti potrpežljive
Tako je Kate Middleton želela poimenovati princa Georgea
Tako je Kate Middleton želela poimenovati princa Georgea
V centru Ljubljane navdušila v sproščenem stajlingu
V centru Ljubljane navdušila v sproščenem stajlingu
vizita
Portal
Ko je otipala bulico, je bilo že prepozno
Zahrbtna bolezen, za katero je umrl Eric Dane
Zahrbtna bolezen, za katero je umrl Eric Dane
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
cekin
Portal
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Delitev premoženja zunajzakonskih partnerjev: kako poteka?
Delitev premoženja zunajzakonskih partnerjev: kako poteka?
moskisvet
Portal
Resnica, ki jo vsi skrivajo
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
okusno
Portal
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
voyo
Portal
Polje strahu
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534