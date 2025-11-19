Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Trump ob obisku Ronalda: On je najboljši vseh časov

Washington, 19. 11. 2025 07.43 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J.
Komentarji
9

Portugalski zvezdnik Cristianon Ronaldo se je v ovalni pisarni sestal s predsednikom Združenih držav Donaldom Trumpom. Slednji je na slavnostni večerji v mikrofon dejal, da je Portugalec po njegovem mnenju najboljši nogometaš vseh časov. Spomnimo, bližamo se nogometnemu svetovnemu prvenstvu, ki ga bodo prihodnje leto gostile Mehika, Kanada in tudi ZDA.

Cristano Ronaldo na slavnostni večerji v beli hiši.
Cristano Ronaldo na slavnostni večerji v beli hiši. FOTO: AP

Cristano Ronaldo je bil prisoten na sestanku med Donaldom Trumpom in princem Savdske Arabije Mohamedom bin Salmanom, sledila pa je še slavnostna večerja, na kateri je Trump Ronalda "naslovil" za najboljšega nogometaša vseh časov. Dogodek je pomenil premik v diplomatskih odnosih med obema državama. Portugalec je savdskega princa v preteklosti označil za "našega šefa", tako da je njegova prisotnost na takem dogodku razumljiva.

Preberi še Na SP še Portugalska in Norveška, Anglija ostala stoodstotna in brez prejetega gola

Na slavnostni večerji je bil tudi portugalski nogometni zvezdnik, ki od leta 2022 igra pri savdskem nogometnem klubu Al Nasr. Trump ga je posebej pozdravil in dejal, da ga je spoznal s svojim sinom, 19-letnim Barronom, ki je nogometni navdušenec in oboževalec 40-letnega nogometaša.

Svetovni nogomet je na večerji predstavljal tudi predsednik Fife Gianni Infantino, ki ga je Trump gostil v Beli hiši že v ponedeljek, skoraj pol leta po odmevnem sporu s Trumpom pa je bil gost na večerji tudi milijarder Elon Musk.

nogomet ronaldo trump
Naslednji članek

Curacao spisal zgodovino: državica s 155.000 prebivalci prvič na SP

Naslednji članek

'Želim, da ljudje MMA razumejo kot šport, ne kot navadno pretepanje'

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RUBEŽ
19. 11. 2025 08.54
HAHAHA, lepo me je nasmejal.
ODGOVORI
0 0
Buča hokaido
19. 11. 2025 08.51
+3
Trump očitno ne pozna Messija, Rolandinha, Peleja.......
ODGOVORI
3 0
Wild west
19. 11. 2025 08.30
-1
Niti pod razno
ODGOVORI
2 3
Blue Dream
19. 11. 2025 08.17
+1
Donald znani poznavalec nogometa
ODGOVORI
6 5
kladivo
19. 11. 2025 08.12
+3
Za trumpa so vsi najboljsi in zlati ce se mu priklonijo in recejo da sef no zelenski tega februarja ni naredil bil izgnan drugic je spoznal napako in jo popravil in sta spt kolega 🤔😁 mogoc pride se mesi in se bo bolj klanjal in bo najboljsi
ODGOVORI
6 3
dWarrior
19. 11. 2025 08.18
+1
Kot veter zapiha. Takim se reče manipulatorji.
ODGOVORI
3 2
Maxx365
19. 11. 2025 08.39
+1
Takemu človeku se reče oportunist in nakladač.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1360