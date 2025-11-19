Trump ob obisku Ronalda: On je najboljši vseh časov

Cristano Ronaldo je bil prisoten na sestanku med Donaldom Trumpom in princem Savdske Arabije Mohamedom bin Salmanom , sledila pa je še slavnostna večerja, na kateri je Trump Ronalda "naslovil" za najboljšega nogometaša vseh časov. Dogodek je pomenil premik v diplomatskih odnosih med obema državama. Portugalec je savdskega princa v preteklosti označil za "našega šefa", tako da je njegova prisotnost na takem dogodku razumljiva.

Na slavnostni večerji je bil tudi portugalski nogometni zvezdnik, ki od leta 2022 igra pri savdskem nogometnem klubu Al Nasr. Trump ga je posebej pozdravil in dejal, da ga je spoznal s svojim sinom, 19-letnim Barronom, ki je nogometni navdušenec in oboževalec 40-letnega nogometaša.

Svetovni nogomet je na večerji predstavljal tudi predsednik Fife Gianni Infantino, ki ga je Trump gostil v Beli hiši že v ponedeljek, skoraj pol leta po odmevnem sporu s Trumpom pa je bil gost na večerji tudi milijarder Elon Musk.