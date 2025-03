Trump: Lahko ZDA osvojijo svetovno prvenstvo?

Prihodnje koledarsko leto bo na sporedu 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga bodo gostile Združene države Amerike, Kanada in Mehika. Glede logistike prvenstva sta govorila predsednik ZDA Donald Trump in predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino, njune odmevne besede pa je pokomentiral selektor reprezentance ZDA Mauricio Pochettino.

OGLAS

Mauricio Pochettino FOTO: AP icon-expand

Mauricio Pochettino, ki je dolga leta vodil Tottenham Hotspur, kasneje pa sedel na klopi PSG-ja in Chelseaja, je septembra lani podpisal pogodbo z Nogometno zvezo ZDA, ki velja do konca svetovnega prvenstva 2026. Argentinski strokovnjak je s tem prevzel veliko odgovornost, saj ima tamkajšnja javnost, med katero je nogomet iz leta v leto vse bolj priljubljen, pred domačim prvenstvom visoka pričakovanja. "Nogomet v ZDA raste, ampak potrebujemo več. V roku 10 ali 15 let lahko dominiramo v nogometu. Morda še prej, čez pet ali sedem let. Potencial je ogromen," je svoje misli o razvoju najpopularnejšega športa na svetu strnil Pochettino.

Donald Trump in Gianni Infantino FOTO: Profimedia icon-expand

53-letni Argentinec pravi, da se v ZDA ne počuti kot zvezdnik, a da se to utegne spremeniti, če se bo v njegovo delo začel vključevati Donald Trump. Slednji se je pred dnevi sestal z Giannijem Infantinom, s katerim se je pogovarjal o svetovnem prvenstvu, Pochettino pa je izpostavil, da ga je del njunega dialoga rahlo zmotil. "Poslušal sem pogovor med Trumpom in Infantinom. Predsednik je vprašal, če lahko ZDA osvojijo svetovno prvenstvo, Infantino pa mu je odvrnil, da lahko. Njegov odgovor me je razočaral. Moral bi reči, naj se obrne na svojega odličnega selektorja Pochettina, ki ima vsekakor boljše mnenje," je dodal Pochettino.

Timothy Weah, Miles Robinson, Matt Turner in Christian Pulisic FOTO: AP icon-expand

ZDA na svetovnem prvenstvu ne bodo med favoriti za končno slavje, dejstvo pa je, da bodo imeli veliko boljšo zasedbo, kot na preteklih turnirjih. V obrambi bo lahko Pochettino računal na dva nogometaša Crystal Palaca (vratar Matt Turner in branilec Chris Richards) in dva nepogrešljiva člena obrambe Celtica (Cameron Carter-Vickers in Auston Trusty), omenjenim pa bo v obrambni vrsti družbo delal trenutno eden najbolj vročih bočnih nogometašev na svetu Antonee Robinson, ki je v letošnji sezoni angleške Premier lige v dresu Fulhama zbral že 10 asistenc. Vezna linija je na papirju še precej močnejša. Skoraj zagotovo bosta večino tekem začenjala Milanov Yunus Musah in Juventusov Weston McKennie, za minute na terenu pa se bodo med drugim borili še Johnny Cardoso (Betis), Tyler Adams (Bournemouth) in Giovanni Reyna (Borussia Dortmund).

Slavje reprezentance ZDA po zadetku Christiana Pulisica FOTO: AP icon-expand