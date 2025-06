Trump presenetil vodstvo Juventusa: Imate v ekipi transspolne osebe?

Nogometaši torinskega Juventusa so se pred uvodno tekmo svetovnega klubskega prvenstva proti Al Ainu, ki so jo na koncu dobili z gladkih 5:0, prejeli povabilo v Ovalno pisarno, kjer jih je gostil ameriški predsednik Donald Trump. Medtem ko so se nogometaši zavedali, da gre za unikatno priložnost in uživali ob sprejemu v Beli hiši, pa je prvi človek ZDA vodstvo stare dame spravil tudi v zadrego. Večkrat. Svetovni mediji se že sprašujejo, če je to storil hote ali nehote ...