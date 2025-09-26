Trump pripravljen preseliti tekme SP iz 'nevarnih' mest

ZDA bodo z Mehiko in Kanado soorganizirale SP v nogometu, ki bo potekalo od 11. junija do 19. julija 2026. "SP bo varno. Če bom ugotovil, da ni varno v določenih mestih, bomo tekme preselili v druga mesta," je predsednik povedal novinarjem v Beli hiši in obsodil statistiko kriminala v Chicagu, ki sicer ni gostitelj SP.

"Če menimo, da bo mesto vsaj malo nevarno za SP ali olimpijske igre (leta 2028 v Los Angelesu), jih bomo prestavili. Še posebej pa to velja za SP, ker je tekmovanje razpršeno po toliko mestih. Tekem v nevarnih mestih ne bomo dovolili," poudarja Trump.

Med mesti, ki bodo gostila tekme, so Los Angeles, New York, San Francisco, Dallas, Kansas City, Houston, Atlanta, Philadelphia, Miami, Boston in Seattle.