Trump pripravljen preseliti tekme SP iz 'nevarnih' mest

ZDA bodo z Mehiko in Kanado soorganizirale SP v nogometu, ki bo potekalo od 11. junija do 19. julija 2026. "SP bo varno. Če bom ugotovil, da ni varno v določenih mestih, bomo tekme preselili v druga mesta," je predsednik povedal novinarjem v Beli hiši in obsodil statistiko kriminala v Chicagu, ki sicer ni gostitelj SP.
"Če menimo, da bo mesto vsaj malo nevarno za SP ali olimpijske igre (leta 2028 v Los Angelesu), jih bomo prestavili. Še posebej pa to velja za SP, ker je tekmovanje razpršeno po toliko mestih. Tekem v nevarnih mestih ne bomo dovolili," poudarja Trump.
Med mesti, ki bodo gostila tekme, so Los Angeles, New York, San Francisco, Dallas, Kansas City, Houston, Atlanta, Philadelphia, Miami, Boston in Seattle.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.