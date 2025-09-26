Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Trump pripravljen preseliti tekme SP iz 'nevarnih' mest

Washington, 26. 09. 2025 16.40 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , S.V.
Komentarji
6

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je pripravljen po potrebi prestaviti tekme svetovnega prvenstva v nogometu leta 2026. Povedal je, da bi prvotno načrtovane tekme v mestih, za katera sam meni, da so nevarna, prestavil na druga prizorišča.

ZDA bodo z Mehiko in Kanado soorganizirale SP v nogometu, ki bo potekalo od 11. junija do 19. julija 2026. "SP bo varno. Če bom ugotovil, da ni varno v določenih mestih, bomo tekme preselili v druga mesta," je predsednik povedal novinarjem v Beli hiši in obsodil statistiko kriminala v Chicagu, ki sicer ni gostitelj SP.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Če menimo, da bo mesto vsaj malo nevarno za SP ali olimpijske igre (leta 2028 v Los Angelesu), jih bomo prestavili. Še posebej pa to velja za SP, ker je tekmovanje razpršeno po toliko mestih. Tekem v nevarnih mestih ne bomo dovolili," poudarja Trump.

Med mesti, ki bodo gostila tekme, so Los Angeles, New York, San Francisco, Dallas, Kansas City, Houston, Atlanta, Philadelphia, Miami, Boston in Seattle. 

nogomet sp 2026 zda trump
Naslednji članek

Katalonci po novi zmagi v skrbeh: poškodbi Raphinhe in vratarja Garcie

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Petur
26. 09. 2025 18.05
kjer vidi denar in možnost škodovanja bo mešal s tacami...
ODGOVORI
0 0
peglezn
26. 09. 2025 17.35
san francisco je šel v 3 krasne
ODGOVORI
0 0
Reši se kdor se more
26. 09. 2025 17.32
+1
Pa kaj se ta senilnež stari v vse vtikuje?
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
26. 09. 2025 17.12
+2
Najbolj nevarno mesto so njegovi možgani.
ODGOVORI
2 0
Amor Fati
26. 09. 2025 17.27
Najbolj nevarna je zelenica. Ne znam si predstavljat reprezentančnih tekem na terenu, ki spominja na malce izboljšano njivo.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256