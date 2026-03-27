Nogomet

Trump proti transspolnim športnicam, Iran proti tekmovanjem v 'sovražnih državah'

Washington, Teheran, 27. 03. 2026 11.53 pred 41 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.D.
Donald Trump v situacijski sobi v noči z 21. na 22. junij 2025

Na odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), da bodo v bodoče na igrah lahko v ženski konkurenci nastopale le športnice, ki so se rodile kot biološke ženske, se je odzval tudi predsednik ZDA Donald Trump in Moku čestital za odločitev. Med tem je Iran v četrtek napovedal, da njihove športne ekipe ne bodo nastopale na tekmovanjih v "sovražnih državah". Država je odločitev sprejela tik pred odhodom enega od iranskih klubov na tekmo v Savdsko Arabijo s tekmecem iz Združenih arabskih emiratov.

V Iranu po napadih ZDA in Izraela na Iran, ki so se začeli 28. februarja, divja vojna, ki se je razširila po Bližnjem vzhodu.

Iransko ministrstvo za šport in mladino je v zvezi s tem sporočilo, da je nastop reprezentanc in klubov v državah, ki veljajo za sovražne in ne morejo zagotoviti varnosti iranskih športnikov in članov ekip, prepovedan do nadaljnjega.

V zvezi s tekmo v Savdski Arabiji med iranskim Tractorjem in Al Ahlijem, ki bi se morala pomeriti v azijski različici lige prvakov, v Iranu zahtevajo, da Azijska nogometna zveza tekmo prestavi na kasnejši termin.

Glavno vprašanje pa je, kaj ta ukrep pomeni za poletno nogometno svetovno prvenstvo, ki ga bodo gostile ZDA, Mehika in Kanada. Iran se je namreč uvrstil na SP, tekme skupinskega dela z Novo Zelandijo, Belgijo in Egiptom pa naj bi bile prav v ZDA.


Trump zadovoljen z Mokom

Donald Trump se pri tem ni izneveril svojemu slogu in dodal, da je odločitev Moka po njegovem mnenju rezultat dekreta, ki ga je za ZDA podpisal prav sam.

Trumpova odločitev je imela velik vpliv predvsem na izobraževalni sistem ter univerzitetni šport. Predsednik je s februarskim dekretom odločil, da morajo izobraževalne ustanove zagotoviti športna tekmovanja in tudi slačilnice glede na biološki spol posameznika.

Šolam in univerzam, ki transspolnim športnikom omogočajo nastope v svojih tekmovanjih je zagrozil z odvzemom vseh javnih sredstev.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Mok je v četrtek sporočil, da bodo morale športnice opraviti testiranje spola, saj bodo olimpijski nastopi v bodoče v ženski konkurenci dovoljeni le biološkim ženskam. Transspolnim športnicam bodo nastop med ženskami prepovedali, predsednica Moka Kirsty Coventry pa je dodala, da so se za tovrstno zaščito ženskega športa odločili na podlagi ugotovitev posebne delovne skupine.

Nazadnje je debata o prepovedi transspolnim športnicam vzplamtela po olimpijskih igrah v Parizu 2024, kjer sta do zlatih kolajn prišli boksarki Imane Khelif in Lin Yu-ting.

V ZDA pa je dolgo odmeval primer plavalke Lie Thomas, ki je po spremembi spola osvajala kolajne v ženski konkurence in podirala rekorde. Najbolj je odmeval odziv, da Thomas z moško biološko osnovo ruši vse dosežke ženskega športa v zadnjih desetletjih.

Odzivi na odločitev Moka so različni, kritike prihajajo predvsem s strani organizacij za zaščito človekovih pravic, med nacionalnimi olimpijskimi komiteji pa je podpora k odločitvi že prišla iz Avstralije in Nove Zelandije, kjer pravijo, da gre za kompleksno in zahtevno vprašanje, a da je odločitev prava.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Kostorog
27. 03. 2026 12.50
Saj če pogledaš oranžnega gumpeca bolj podrobno se vprašaš kam sodi.
izRODEk
27. 03. 2026 12.40
MOK-a čez nekaj let ne bo več. BRICS že ustanavlja temeljno organizacijo športa, kjer bo enakopravno omogočeno nastopanje vsem športnikom iz vseh držav. Dokler lahko na mednarodnih športnih tekmovanjih nastopajo državljani Izraela pod Satanjahujem (ki ga je potrebno skupaj z ožjimi sodelavci iztrebiti, pokončati - brez milosti do sionizma), ne smejo pa nastopati denimo Belorusi, se nimamo kaj pogovarjati.
SLOVENSKI CHATGPT
27. 03. 2026 12.35
Tole je tema za skrajne desnuharje. Vzgalo se bo … Imam ze kolice pripravljene in pivo v hladilniku 🤣😂😂🤭🤭🤭
CorbaMorba
27. 03. 2026 12.30
Kakšne grozote po svetu sejejo trans osebe. Dnevno. Koliko slednjih je bilo navedenih v Epstinovih dokumentih?
