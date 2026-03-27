Trump proti transspolnim športnicam, Iran proti tekmovanjem v 'sovražnih državah'

V Iranu po napadih ZDA in Izraela na Iran, ki so se začeli 28. februarja, divja vojna, ki se je razširila po Bližnjem vzhodu. Iransko ministrstvo za šport in mladino je v zvezi s tem sporočilo, da je nastop reprezentanc in klubov v državah, ki veljajo za sovražne in ne morejo zagotoviti varnosti iranskih športnikov in članov ekip, prepovedan do nadaljnjega. V zvezi s tekmo v Savdski Arabiji med iranskim Tractorjem in Al Ahlijem, ki bi se morala pomeriti v azijski različici lige prvakov, v Iranu zahtevajo, da Azijska nogometna zveza tekmo prestavi na kasnejši termin.

Glavno vprašanje pa je, kaj ta ukrep pomeni za poletno nogometno svetovno prvenstvo, ki ga bodo gostile ZDA, Mehika in Kanada. Iran se je namreč uvrstil na SP, tekme skupinskega dela z Novo Zelandijo, Belgijo in Egiptom pa naj bi bile prav v ZDA.



Trump zadovoljen z Mokom

Donald Trump se pri tem ni izneveril svojemu slogu in dodal, da je odločitev Moka po njegovem mnenju rezultat dekreta, ki ga je za ZDA podpisal prav sam. Trumpova odločitev je imela velik vpliv predvsem na izobraževalni sistem ter univerzitetni šport. Predsednik je s februarskim dekretom odločil, da morajo izobraževalne ustanove zagotoviti športna tekmovanja in tudi slačilnice glede na biološki spol posameznika. Šolam in univerzam, ki transspolnim športnikom omogočajo nastope v svojih tekmovanjih je zagrozil z odvzemom vseh javnih sredstev.

Mok je v četrtek sporočil, da bodo morale športnice opraviti testiranje spola, saj bodo olimpijski nastopi v bodoče v ženski konkurenci dovoljeni le biološkim ženskam. Transspolnim športnicam bodo nastop med ženskami prepovedali, predsednica Moka Kirsty Coventry pa je dodala, da so se za tovrstno zaščito ženskega športa odločili na podlagi ugotovitev posebne delovne skupine.

Nazadnje je debata o prepovedi transspolnim športnicam vzplamtela po olimpijskih igrah v Parizu 2024, kjer sta do zlatih kolajn prišli boksarki Imane Khelif in Lin Yu-ting. V ZDA pa je dolgo odmeval primer plavalke Lie Thomas, ki je po spremembi spola osvajala kolajne v ženski konkurence in podirala rekorde. Najbolj je odmeval odziv, da Thomas z moško biološko osnovo ruši vse dosežke ženskega športa v zadnjih desetletjih.