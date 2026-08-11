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Nogomet

Trump svari Fifo: Ne storite te usodne napake

Washington, 11. 08. 2026 08.14 pred enim dnevom 3 min branja 55

Avtor:
A.V. STA
Donald Trump in predsednik Fife Gianni Infantino

Predsednik Mednarodne nogometne zveze Fife Gianni Infantino je pod ogromnim pritiskom. V trenutkih stiske pa mu je na pomoč priskočil dober prijatelj, ameriški predsednik Donald Trump, in posvaril svetovno krovno nogometno organizacijo pred morebitno usodno napako.

Predsednik Fife Gianni Infantino, ki je deležen ostrih kritik po vsem svetu, kljub svojemu spornemu načrtu z vlagatelji še naprej uživa podporo Bele hiše.

Ameriški predsednik Donald Trump je v kratki izjavi na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da bi krovna organizacija svetovnega nogometa storila veliko napako, če bi sploh razmišljala o zamenjavi Infantina iz kakršnega koli razloga. Trump je s pohvalami zasul moža, ki mu je leta 2025 podelil premierno Fifino nagrado za mir. "Je fantastičen in je pravkar vodil najuspešnejše svetovno prvenstvo vseh časov," je zapisal Trump.

Donald Trump in Gianni Infantino - velika prijatelja in zaveznika
Donald Trump in Gianni Infantino - velika prijatelja in zaveznika
FOTO: Profimedia

Brez Infantina po njegovih besedah "nikoli več ne bi bilo tako uspešnega ali dobičkonosnega svetovnega prvenstva". Nedavna poročila so namigovala, da je Infantino pri Beli hiši iskal podporo za svoj propadli načrt z vlagatelji. Vendar pa je Fifa poročila o teh klicih označila za "povsem izmišljena". Tudi Trump sam je izjavil, da o tej zadevi z Infantinom ni razpravljal.

Infantino se sooča s kritikami glede svojega vodenja in spornih načrtov za prihodnost - nekateri celo zahtevajo njegov odstop. Predsednik Fife je nameraval prodati pravice za turnirje krovne svetovne nogometne organizacije zasebnim vlagateljem, s čimer bi ustvaril več milijard prihodkov. Ključno vlogo naj bi prek svoje investicijske družbe odigral tehnološki vlagatelj Joshua Kushner, čigar brat Jared Kushner je poročen s Trumpovo hčerko Ivanko Trump.

Donald Trump svari Mednarodno nogometno zvezo (Fifa), da bi z morebitno menjavo na predsedniškem stolčku, na katerem še vedno sedi v zadnjem času močno kritizirani Gianni Infantino, storila usodno napako.
Donald Trump svari Mednarodno nogometno zvezo (Fifa), da bi z morebitno menjavo na predsedniškem stolčku, na katerem še vedno sedi v zadnjem času močno kritizirani Gianni Infantino, storila usodno napako.
FOTO: Profimedia

Zaradi silovitega nasprotovanja javnosti in številnih celinskih nogometnih zvez je bil Infantino prisiljen načrt opustiti. Odprt boj za oblast v nogometu pa je zajel vse celinske zveze. V ponedeljek so krovne organizacije Evrope (Uefa), Azije (AFC) ter Severne in Srednje Amerike in Karibov (Concacaf) objavile skupno odprto pismo javnosti. Ponovno so izrazile kritike na račun Infantina, ga obtožile zavajanja in spet pozvale k novemu vodstvu krovne svetovne zveze.

Infantino je Trumpa sicer v preteklosti pogosto imenoval za "velikega prijatelja". Pod njegovim vodstvom je Fifa organizacijo svetovnega prvenstva leta 2026 dodelila ZDA, Kanadi in Mehiki. Infantino in Trump sta se večkrat skupaj pojavila v javnosti, med drugim ob podelitvi pokala po finalu mundiala. Švicarski funkcionar je bil prisoten tudi v začetku leta 2025, ko je nekdanji poslovnež Trump drugič prišel na položaj predsednika ZDA.

Konec leta 2025 je Infantino Trumpu podelil tudi na novo ustanovljeno Fifino nagrado za mir - priznanje, ki so ga kritiki, zmedeni nad to potezo, takoj označili za potezo, "krojeno po meri" ameriškega predsednika. Po nepotrjenem poročanju časopisa New York Post naj bi se Trump želel Infantinu za nagrado oddolžiti s tem, da bi ga v prihodnosti predlagal za položaj generalnega sekretarja ZN.

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KOMENTARJI55

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petb
12. 08. 2026 10.33
Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Oranžno prvenstvo.
Odgovori
0 0
BoriSe
11. 08. 2026 19.28
Seveda ga bo Trumpl hvalil! In vidi se kaj je za ZDA uspešno prvenstvo..tisto kjer največ zaslužijo! In itak da bo Trumpl hvalil prvenstvo ki je bilo v njegovi državi! Pozabljajo pa kako sramoto si je naredil na tem prvenstvu in da noben iz sveta nogometa sploh noce slisati ne za Trumplna in ne za Infantina! Saj veste kako pravijo.."Svaki c.igan svoga konja hvali"! Trump naj bo raje tiho, ni se mu treba vtikati v vsako stvar! Itak vse z.ajebe! Raje naj še naprej uničuje ZDA s svojimi blodnjami!
Odgovori
+1
1 0
radar
11. 08. 2026 17.10
Če pa Trump reče... pol pa sigurno drži. Ali se je on sploh kdaj zlagal?
Odgovori
+3
3 0
BoriSe
11. 08. 2026 19.29
Kdo!?Trumpl!? Neeeeeee! On pa ne laže, mama mu je prepovedala lagati! 🤣
Odgovori
+1
1 0
Enakopraven
11. 08. 2026 15.31
Zdaj bo Donald dag uredil se nogomet,da bo Amerika velika...😂
Odgovori
+1
1 0
amedeo
11. 08. 2026 13.16
Vse je samo zelo donosen biznis, ki ga za družino trump organizira infantilno...seveda bo tudi sam pristavil svoj lonček...
Odgovori
+3
3 0
Banion
11. 08. 2026 13.03
no, če ga hvali trump je treba nekaj narediti, kajti ni napaka če se ga zamenja, on sam je napaka
Odgovori
+3
3 0
Polde1
11. 08. 2026 12.01
Ne vem če je podpora človeka kot je Trump nekja pozitivnega. Bolj škoduje, če le razmišljaš s svojo glavo.
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+9
9 0
REAList7
11. 08. 2026 11.51
Naj že tega Infantina nekdo spodi z njegovega "prestola". Njegov naslednik pa naj Trumpu takoj odvzame tisto nagrado za mir, za katero je verjetno kar globoko segel v žep in se na ta način zahvalil Infantinu.
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+14
14 0
Antenaa
11. 08. 2026 11.45
Trump, penzija vabi. In resitev za ZDA in svet
Odgovori
+12
12 0
sbštajerec
11. 08. 2026 11.39
Vzornika desničarjev in belih izdajalcev.
Odgovori
+11
11 0
sbštajerec
11. 08. 2026 11.37
"Trump želel Infantinu za nagrado oddolžiti s tem, da bi ga v prihodnosti predlagal za položaj generalnega sekretarja ZN." Kolko vemo Trump ZN ignorira in ne priznava. Kakšen osliček, obadva se naj odstranita s položajev, sedaj se vidi kako delujejo institucije. In naj CIA kot leta 63 uporabi njigov znani prijem kot pri Kenediju. ZDA so sramota za demokracijo, en sam blef in kriminal.
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+14
14 0
Odisej25
11. 08. 2026 11.23
Vsaka podpora Trumpa pomeni še več nasprotovanja Infantinu. Očitno sta oba skorumpirana. Trump je za nagrado (korupcija) dobil nagrado za mir, Infantino , ker je hotel prodati nogomet, dobi za to podporo Trumpa (korupcija)
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+13
13 0
agent.brinko
11. 08. 2026 11.19
edino prav pri Trumpu je, da čez 3 leta ne bo več predsednik ZDA
Odgovori
+13
13 0
Voly
11. 08. 2026 13.00
Samo v tem času lahko še enormno škoduje svetu. Samo poglej koliko škode je naredil v enem letu!
Odgovori
+3
3 0
libido
11. 08. 2026 11.15
Trump spet grozi...gospodar celega sveta, kao...a bo spet carine zvišal?...
Odgovori
+10
10 0
mackon08
11. 08. 2026 11.03
Trumpu se je čisto zmešalo. To je bilo najslabše svetovno prvenstvo kar obstaja.
Odgovori
+11
11 0
Pinokio
11. 08. 2026 12.48
Kako pa naj antišportnik oceni kaj je dobro in kaj slabo? Že to, da mu je podaril titulo za mir, je Trumpov največji dosežek, kar si je želel že dolgo nazaj. In Infantino mu je ustregel v tej neizmerni želji, zato je normalno, da ga bo Trump podpiral. Saj mu s tem mogoče izpolnjena še kakašna neusahljiva želja, kar mu ostali svet ne bi ustregel.
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+1
1 0
Nidani
11. 08. 2026 10.53
A je kakšna Hormuška ožina pri nogometu?
Odgovori
+6
6 0
Ne hodimnavolitve
11. 08. 2026 12.57
🤣👍
Odgovori
0 0
jank
11. 08. 2026 10.53
Dva škodljiva pajaca, ki ju ima večina sveta poln kufer. Samo bebavi ju še podpirajo.
Odgovori
+16
16 0
11. 08. 2026 10.47
kr on naj prevzame fifo pa bo mir
Odgovori
-4
0 4
Teflonka
11. 08. 2026 10.46
Le čevlje sodi naj kopitar,ne pa svetovni Pavliha!
Odgovori
+7
7 0
Mclaren
11. 08. 2026 10.42
Pajaca se podpirata.
Odgovori
+11
11 0
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