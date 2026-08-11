Trump svari Fifo: Ne storite te usodne napake

Predsednik Fife Gianni Infantino, ki je deležen ostrih kritik po vsem svetu, kljub svojemu spornemu načrtu z vlagatelji še naprej uživa podporo Bele hiše.
Ameriški predsednik Donald Trump je v kratki izjavi na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da bi krovna organizacija svetovnega nogometa storila veliko napako, če bi sploh razmišljala o zamenjavi Infantina iz kakršnega koli razloga. Trump je s pohvalami zasul moža, ki mu je leta 2025 podelil premierno Fifino nagrado za mir. "Je fantastičen in je pravkar vodil najuspešnejše svetovno prvenstvo vseh časov," je zapisal Trump.
Brez Infantina po njegovih besedah "nikoli več ne bi bilo tako uspešnega ali dobičkonosnega svetovnega prvenstva". Nedavna poročila so namigovala, da je Infantino pri Beli hiši iskal podporo za svoj propadli načrt z vlagatelji. Vendar pa je Fifa poročila o teh klicih označila za "povsem izmišljena". Tudi Trump sam je izjavil, da o tej zadevi z Infantinom ni razpravljal.
Infantino se sooča s kritikami glede svojega vodenja in spornih načrtov za prihodnost - nekateri celo zahtevajo njegov odstop. Predsednik Fife je nameraval prodati pravice za turnirje krovne svetovne nogometne organizacije zasebnim vlagateljem, s čimer bi ustvaril več milijard prihodkov. Ključno vlogo naj bi prek svoje investicijske družbe odigral tehnološki vlagatelj Joshua Kushner, čigar brat Jared Kushner je poročen s Trumpovo hčerko Ivanko Trump.
Zaradi silovitega nasprotovanja javnosti in številnih celinskih nogometnih zvez je bil Infantino prisiljen načrt opustiti. Odprt boj za oblast v nogometu pa je zajel vse celinske zveze. V ponedeljek so krovne organizacije Evrope (Uefa), Azije (AFC) ter Severne in Srednje Amerike in Karibov (Concacaf) objavile skupno odprto pismo javnosti. Ponovno so izrazile kritike na račun Infantina, ga obtožile zavajanja in spet pozvale k novemu vodstvu krovne svetovne zveze.
Infantino je Trumpa sicer v preteklosti pogosto imenoval za "velikega prijatelja". Pod njegovim vodstvom je Fifa organizacijo svetovnega prvenstva leta 2026 dodelila ZDA, Kanadi in Mehiki. Infantino in Trump sta se večkrat skupaj pojavila v javnosti, med drugim ob podelitvi pokala po finalu mundiala. Švicarski funkcionar je bil prisoten tudi v začetku leta 2025, ko je nekdanji poslovnež Trump drugič prišel na položaj predsednika ZDA.
Konec leta 2025 je Infantino Trumpu podelil tudi na novo ustanovljeno Fifino nagrado za mir - priznanje, ki so ga kritiki, zmedeni nad to potezo, takoj označili za potezo, "krojeno po meri" ameriškega predsednika. Po nepotrjenem poročanju časopisa New York Post naj bi se Trump želel Infantinu za nagrado oddolžiti s tem, da bi ga v prihodnosti predlagal za položaj generalnega sekretarja ZN.
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