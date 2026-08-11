Trump svari Fifo: Ne storite te usodne napake

Predsednik Fife Gianni Infantino, ki je deležen ostrih kritik po vsem svetu, kljub svojemu spornemu načrtu z vlagatelji še naprej uživa podporo Bele hiše. Ameriški predsednik Donald Trump je v kratki izjavi na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da bi krovna organizacija svetovnega nogometa storila veliko napako, če bi sploh razmišljala o zamenjavi Infantina iz kakršnega koli razloga. Trump je s pohvalami zasul moža, ki mu je leta 2025 podelil premierno Fifino nagrado za mir. "Je fantastičen in je pravkar vodil najuspešnejše svetovno prvenstvo vseh časov," je zapisal Trump.

Donald Trump in Gianni Infantino - velika prijatelja in zaveznika FOTO: Profimedia

Brez Infantina po njegovih besedah "nikoli več ne bi bilo tako uspešnega ali dobičkonosnega svetovnega prvenstva". Nedavna poročila so namigovala, da je Infantino pri Beli hiši iskal podporo za svoj propadli načrt z vlagatelji. Vendar pa je Fifa poročila o teh klicih označila za "povsem izmišljena". Tudi Trump sam je izjavil, da o tej zadevi z Infantinom ni razpravljal. Infantino se sooča s kritikami glede svojega vodenja in spornih načrtov za prihodnost - nekateri celo zahtevajo njegov odstop. Predsednik Fife je nameraval prodati pravice za turnirje krovne svetovne nogometne organizacije zasebnim vlagateljem, s čimer bi ustvaril več milijard prihodkov. Ključno vlogo naj bi prek svoje investicijske družbe odigral tehnološki vlagatelj Joshua Kushner, čigar brat Jared Kushner je poročen s Trumpovo hčerko Ivanko Trump.

Donald Trump svari Mednarodno nogometno zvezo (Fifa), da bi z morebitno menjavo na predsedniškem stolčku, na katerem še vedno sedi v zadnjem času močno kritizirani Gianni Infantino, storila usodno napako. FOTO: Profimedia