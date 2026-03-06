Naslovnica
Nogomet

Trump v Beli hiši gostil tudi Messija: Morda si celo boljši od Peleja

Washington, 06. 03. 2026 10.21

Avtor:
S.V.
Lionel Messi in Donald Trump

Lionel Messi in njegovi soigralci pri Inter Miamiju so se v Beli hiši srečali s predsednikom Združenih držav Amerike Donaldom Trumpom, kjer so obeležili naslov v ligi MLS. Miami je decembra prvič v zgodovini osvojil naslov prvaka.

Klub, katerega solastnik je nekdanji nogometni zvezdnik David Beckham, je prejel povabilo na obisk Bele hiše pred sobotno tekmo lige MLS proti moštvu DC United v Washingtonu.

Lionel Messi in njegovi soigralci so stali na odru, medtem ko je Donald Trump nagovoril medije in pohvalil njihov dosežek. Ob tem je podal tudi posodobljene informacije o tekočih ameriških in izraelskih napadih na Iran.

Lionel Messi in Donald Trump
Lionel Messi in Donald Trump
FOTO: Profimedia

Trump je dejal: "Moj sin (Barron) me je vprašal, če vem, kdo bo danes tukaj. Rekel sem, da ne, saj imam ogromno stvari. Odgovoril je, da prihaja Messi, ki je moj velik oboževalec in misli, da sem izjemen človek."

Ameriški predsednik je ob tem Messiju dejal: "Leo, osvojil si 47. lovoriko v svoji neverjetni karieri – največ v zgodovini. Lahko bi šel kamorkoli na svetu, v katerikoli klub, pa si izbral Miami. Rad bi se ti zahvalil, da si nas vse popeljal na to pot."

V šali pa je dodal: "Tega verjetno ne bi smel reči, ker sem že star, ampak gledal sem igrati Peleja. Ne vem, morda si celo boljši od Peleja. Ampak Pele je bil res zelo dober."

RUBEŽ
06. 03. 2026 11.29
Potrebno bi bilo povsem ignorirati tega sen.il.neža. Še hujši je kot Biden. Žalostno, kaj so premišljevali američani, ko so ga volili.
Odgovori
0 0
ŠeVednoPlešem
06. 03. 2026 11.26
Torej ostudno - morilec otrok, odurno
Odgovori
0 0
Nejc Lola Ribar
06. 03. 2026 11.10
Trump se bo kmalu srečal tudi z Gavrilovićem.
Odgovori
+1
1 0
Mens sana
06. 03. 2026 11.10
................če in ko bo na tem svetu dopuščeno razmišljati s svojo glavo in javno govoriti resnico, potem bo mogoče možno podati objektivno oceno sedanjih dogodkov v svetu, ameriški politiki in stanju duha njihovega predsednika...................
Odgovori
0 0
annonymo95
06. 03. 2026 11.02
''Morda'' hahahahahaha
Odgovori
+2
2 0
Joško s Krasa
06. 03. 2026 10.52
Še ena Trampova neresnična izjava v nizu,res ne vem kaj mu dogaja.
Odgovori
+1
3 2
detect
06. 03. 2026 10.46
tramp je najslabši predsednik v zgodovini Amerike.
Odgovori
+2
4 2
annonymo95
06. 03. 2026 11.02
Čemu tako misliš?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
