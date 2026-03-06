Trump v Beli hiši gostil tudi Messija: Morda si celo boljši od Peleja

Lionel Messi in njegovi soigralci so stali na odru, medtem ko je Donald Trump nagovoril medije in pohvalil njihov dosežek. Ob tem je podal tudi posodobljene informacije o tekočih ameriških in izraelskih napadih na Iran.

Trump je dejal: "Moj sin (Barron) me je vprašal, če vem, kdo bo danes tukaj. Rekel sem, da ne, saj imam ogromno stvari. Odgovoril je, da prihaja Messi, ki je moj velik oboževalec in misli, da sem izjemen človek."

Ameriški predsednik je ob tem Messiju dejal: "Leo, osvojil si 47. lovoriko v svoji neverjetni karieri – največ v zgodovini. Lahko bi šel kamorkoli na svetu, v katerikoli klub, pa si izbral Miami. Rad bi se ti zahvalil, da si nas vse popeljal na to pot."

V šali pa je dodal: "Tega verjetno ne bi smel reči, ker sem že star, ampak gledal sem igrati Peleja. Ne vem, morda si celo boljši od Peleja. Ampak Pele je bil res zelo dober."