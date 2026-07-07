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Nogomet

Trumpova ukana ni uspela: Belgijci povsem nadigrali ZDA

Seattle, 07. 07. 2026 02.00 pred 13 minutami 3 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Romelu Lukaku

Belgijska nogometna reprezentanca je naslednja udeleženka četrtfinala svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. Belgija je v osmini finala v Seattlu premagala ZDA s 4:1 (2:1). V četrtfinalu jo čaka Španija, ki je pred tem z 1:0 izločila Portugalsko.

Obračun ZDA in Belgije se je s primerom Folarin Balogun - ta je tekmo začel v prvi postavi po zmanjšani kazni po rdečem kartonu v šestnajstini finala proti BiH - nekako začel še pred prvim sodnikovim žvižgom v Seattlu.

Kljub optimizmu domače javnosti pa so na zelenici prevladovali doslej na turnirju ne posebej prepričljivi izbranci Rudija Garcie, ki so znali izkoriščati napake ameriške obrambe, na koncu pa brez težav prišli med osmerico na letošnjem mundialu. Po Kanadi in Mehiki se je tako od turnirja v osmini finala poslovila še zadnja gostiteljica mundiala.

Hans Vanaken je z zadetkom v 57. minuti - tedaj je Belgija povedla s 3:1 - bržkone zapečatil usodo ZDA.
Hans Vanaken je z zadetkom v 57. minuti - tedaj je Belgija povedla s 3:1 - bržkone zapečatil usodo ZDA.
FOTO: AP

Belgijci so že v prvi minuti prišli do nevarnega strela Timothyja Castagneja, izkazal se je Matt Freese, boljša igra pa jih je nagradila že v deveti minuti, ko je iz bližine zadel Charles De Ketelaere po podaji Nicolasa Raskina.

Belgijski selektor Rudi Garcia je po poškodbi Amadouja Onanaja moral poseči po prvi menjavi že v 21. minuti, a dotlej je bilo vse v znamenju njegovih izbrancev, medtem ko so Američani delovali nebogljeno, plašno in nezbrano. Toda v 31. minuti so imeli na voljo prosti strel s približno 20 metrov in ga tudi izkoristili.

Romelu Lukaku je odigral odlično tekmo in z golom v izdihljajih tekme poskrbel za piko na i izjemnemu belgijskemu večeru v Seattlu.
Romelu Lukaku je odigral odlično tekmo in z golom v izdihljajih tekme poskrbel za piko na i izjemnemu belgijskemu večeru v Seattlu.
FOTO: AP

Streljal je Malik Tillman, v živem zidu sta smer žogi spremenila Hans Vanaken in Youri Tielemans, tako da je končala za hrbtom Thibauta Courtoisa. Belgijci pa so takoj odgovorili. V 33. je Leandro Trossard podal z leve strani, pred golom pa je ob dveh branilcih do strela z glavo prišel De Ketelaere in zadel še drugič na tekmi.

Belgijci so nato ob ameriških težavah v obrambi, posebej na bokih, še dvakrat prišli do obetavnih akcij in strelov, so pa izbranci Mauricia Pochettina bolje začeli drugi polčas in pritiskali proti kazenskemu prostoru Belgije, a manjkali so zaključni streli.

Matt Freese, vratar ameriške reprezentence, si je v 57. minuti privoščil velik spodrsljaj, po katerem so Belgijci povišali svoje vodstvo na 3:1.
Matt Freese, vratar ameriške reprezentence, si je v 57. minuti privoščil velik spodrsljaj, po katerem so Belgijci povišali svoje vodstvo na 3:1.
FOTO: AP

Toda v 57. minuti so si igralci ZDA privoščili novo napako, takrat jo je zakrivil Freese, ki je stekel iz vrat, nato pa izgubil žogo. Ta je prišla do Vanakna, ki jo je poslal s 25 metrov v praktično prazno mrežo. Po tem zadetku je ameriška vrsta nemočno poskušala narediti kaj konkretnega v napadu, Belgijci pa so brez posebnih težav preprečevali njihove namere.

Šele v 79. minuti je Sebastian Berhalter malce prebudil navijače na severozahodu ZDA s strelom z razdalje, v 82. minuti je Courtois dobil dvoboj z Balogunom, česa več pa gostiteljem ni uspelo narediti. Za nameček je ob koncu tekme Romelu Lukaku z leve strani zadel še za končnih 4:1.

Svetovno prvenstvo, osmina finala, izid:

ZDA - Belgija 1:4 (1:2)
Tillman 31.; De Ketelaere 9., 33., Vanaken 57., Lukaku 90+4.

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