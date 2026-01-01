Tržnica odprta: se bo Šešku pridružil preverjeni Portugalec?

Ruben Neves je standardni portugalski reprezentant FOTO: Profimedia

Spomnimo, Manchester United je poleti poskrbel za trojček odmevnih napadalnih okrepitev, a Benjamin Šeško, Matheus Cunha in Bryan Mbeumo še niso izpolnili sicer enormnih pričakovanj navijačev. Zato pri šestouvrščeni ekipi angleškega prvenstva že kujejo nove načrte. BBC poroča, da so zelo zainteresirani za Rubena Nevesa. Svoj čas eden najboljših vezistov v Premier League trenutno nastopa za savdijski Al Hilal. Portugalec jih trenutno šteje 28, zato je jasno, da na vrhunskem nivoju še ni rekel zadnje. Šest let premierligaških izkušenj v dresu Wolverhamptona in povezava s trenerjem rojakom Rubenom Amorimom sta razloga, da bi se Neves verjetno hitro prilagodil na življenje na Otoku. Zanimiv pa je tudi zato, ker ga trenutna pogodba na Al Hilal veže le še do konca sezone, zato se lahko z Unitedom zdaj dogovori tudi za poletni prestop brez odškodnine.

Joshua Zirkzee je k Unitedu prišel po sijajni sezoni v dresu Bologne, vendar visokih pričakovanj ni upravičil. FOTO: AP

Za Zirkzeeja se zanima Roma

Old Trafford pa bi že ta mesec utegnil zapustiti Joshua Zirkzee, ki se na Old Traffordu po odmevnem prestopu iz Bologne nikakor ne znajde. Čeprav je bil edini strelec svojega moštva na zadnji prvenstveni tekmi proti Wolverhamptonu, je zelo verjetno, da ga bodo skušali pri Unitedu prodati in tako vsaj nekoliko omiliti visoko odškodnino, ki so jo plačali zanj (42 milijonov evrov). Nizozemec je za trenutni klub na 61 tekmah dosegel vsega osem golov.

za Guehija se zanima "pol" nogometne Evrope. FOTO: AP

Guehi naslednji v vrsti odmevnih odhodov?

Veliko pozornosti bo v naslednjih tednih požel tudi Marc Guehi. Branilec Crystal Palaca je najboljši posameznik svojega moštva in zdi se, da bo naslednji v vrsti nogometašev, ki so južni London zamenjali za enega od evropskih klubskih velikanov – Michael Olisse je predlani poleti prestopil v Bayern, Eberechi Eze pa lani v Arsenal. Kot poroča BBC, ima Guehi ogromno snubcev, med katerimi najbolj izstopajo Liverpool, Manchester City in bojda tudi Real Madrid in Barcelona! Če to drži, potem ga bodo pri Palacu zelo težko zadržali. 25-letni osrednji branilec je trenutno ocenjen na 55 milijonov evrov.

Brennan Johnson ni v načrtih Thomasa Franka. FOTO: AP

Johnson in Elliot imata isto težavo