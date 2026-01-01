Naslovnica
Tržnica odprta: se bo Šešku pridružil preverjeni Portugalec?

London, 01. 01. 2026 10.45

Avtor:
J.B.
Ruben Neves je standardni portugalski reprezentant

Na zadnji dan novega leta se je v večini evropskih držav odprl zimski prestopni rok. Znova bodo najbolj aktivni na Otoku, kjer nesramno bogati premierligaški klubi kot po pravilu zapravijo največ. Pričakuje se, da bo na delu tudi Manchester United, kjer poletne okrepitve še niso našle pravega ritma.

FOTO: Profimedia

Spomnimo, Manchester United je poleti poskrbel za trojček odmevnih napadalnih okrepitev, a Benjamin Šeško, Matheus Cunha in Bryan Mbeumo še niso izpolnili sicer enormnih pričakovanj navijačev.

Zato pri šestouvrščeni ekipi angleškega prvenstva že kujejo nove načrte. BBC poroča, da so zelo zainteresirani za Rubena Nevesa. Svoj čas eden najboljših vezistov v Premier League trenutno nastopa za savdijski Al Hilal.

Portugalec jih trenutno šteje 28, zato je jasno, da na vrhunskem nivoju še ni rekel zadnje. Šest let premierligaških izkušenj v dresu Wolverhamptona in povezava s trenerjem rojakom Rubenom Amorimom sta razloga, da bi se Neves verjetno hitro prilagodil na življenje na Otoku. Zanimiv pa je tudi zato, ker ga trenutna pogodba na Al Hilal veže le še do konca sezone, zato se lahko z Unitedom zdaj dogovori tudi za poletni prestop brez odškodnine.

FOTO: AP

Za Zirkzeeja se zanima Roma

Old Trafford pa bi že ta mesec utegnil zapustiti Joshua Zirkzee, ki se na Old Traffordu po odmevnem prestopu iz Bologne nikakor ne znajde. Čeprav je bil edini strelec svojega moštva na zadnji prvenstveni tekmi proti Wolverhamptonu, je zelo verjetno, da ga bodo skušali pri Unitedu prodati in tako vsaj nekoliko omiliti visoko odškodnino, ki so jo plačali zanj (42 milijonov evrov). Nizozemec je za trenutni klub na 61 tekmah dosegel vsega osem golov.

FOTO: AP

Guehi naslednji v vrsti odmevnih odhodov?

Veliko pozornosti bo v naslednjih tednih požel tudi Marc Guehi. Branilec Crystal Palaca je najboljši posameznik svojega moštva in zdi se, da bo naslednji v vrsti nogometašev, ki so južni London zamenjali za enega od evropskih klubskih velikanov – Michael Olisse je predlani poleti prestopil v Bayern, Eberechi Eze pa lani v Arsenal.

Kot poroča BBC, ima Guehi ogromno snubcev, med katerimi najbolj izstopajo Liverpool, Manchester City in bojda tudi Real Madrid in Barcelona! Če to drži, potem ga bodo pri Palacu zelo težko zadržali. 25-letni osrednji branilec je trenutno ocenjen na 55 milijonov evrov.

FOTO: AP

Johnson in Elliot imata isto težavo

Pri Tottenhamu se pričakuje odhod junaka lanske zmage v Ligi Evropa Brennana Johnsona, na katerega Thomas Frank ne računa resno, saj je začel le šest prvenstvenih tekem. Zanj se zanimajo Crystal Palace, Bournemouth in Aston Villa.

Podobno velja za Harveyja Elliota, ki je kot posojen nogometaš Liverpoola po minutažo šel na Villa Park, vendar mu Unai Emery ne namenja veliko priložnosti. Zelo verjetno je, da se bo nekdanji kapetan angleške mlade reprezentance vrnil na Anfield.

Poglavja:
nogomet manchester united prestopni rok ruben neves

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
