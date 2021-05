'Tuchel in Guardiola bosta morala odigrati ključni vlogi, Zidane je ni'

Mile ne popušča: "Manchester City je favorit, Chelsea pa izzivalec, čeprav je vse odprto!" Seveda se je debata razvnela o možnostih angleških rivalov pred velikim finalom Lige prvakov. Toda v pogovoru smo se spomnili tudi "njegovih" Lilla in Olimpije, obeh v srditem boju za osvojitev naslova slovenskega državnega prvaka, možnosti slovenskega klubskega in reprezentančnega nogometa in, seveda, analizirali morebitne razplete evropskih zapletov.

Milenko Ačimović med drugim razkrije in zelo nazorno pojasni, kateri evropski velikan je zgradil ekipo za naslednjih pet let in bi moral le še dodajati malenkosti v svoj mozaik. Pa o Mariboru, Olimpiji, Muri, PSG-ju, Realu ... In tudi o favoritih na prihajajočem evropskem prvenstvu. Več pa ... Le en klik stran.