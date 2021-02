Tuchel javno okrcal Hudson-Odoija: Nisem bil zadovoljen z njegovim odnosom

"Ne skrbi me za Tammyja Abrahama, ni šlo za poškodbo, težko mu je bilo prikazati svoje kvalitete," je za BT Sport po tekmi dejal Tuchel. "Ni mogel pritisniti svojega pečata na to tekmo, zato smo spremenili postavitev. V igro smo poslali Callum Hudson-Odoija, a nisem bil zadovoljen z njegovim odnosom, energijo in proti-presingom. Iz igre sem ga potegnil, saj zahtevamo sto odstotkov, čutim pa, da ni v pravi formi, da bi nam pomagal. To je bila težka odločitev, a jutri bo to pozabljeno in ima vse možnosti, da začne proti Atletico Madridu."

'Težava je jasna'

Na kasnejši novinarski konferenci je Tuchel dodal: "Težko je bilo ustvarjati priložnosti in potrebovali smo proti-presing, da bi jih prisilili v napake za druge žoge in da bi prišli do lahke priložnosti. Morali smo biti zbrani pri proti-presingu in tega danes od Calluma nisem čutil. Nisem čutil, a mu zaupam."

Tuchel je bil tudi sicer precej kritičen do igre svoje ekipe v napadu, potem ko je po uvodnem remiju z Wolverhamptonom (0:0) njegova ekipa nanizala pet zmag, a nikoli ni dosegla več kot dveh golov. Tokrat je moral soigralce v napadu reševati vezist Mason Mountz uspešno izvedeno enajstmetrovko, potem ko je Southampton prvi polčas dobil z izjemnim golom Takumija Minamina.

"Nismo imeli le posesti, imeli smo dobro posest na polovici nasprotnika, v zadnjih 20 metrih pa nam je manjkalo kakovosti, to je resnica," je za BBCše dejal Tuchel. "Primanjkovalo nam je odločnosti, agresivnosti in več priložnosti 'ena na ena'. Nadzirali smo 80 metrov, vse protinapade, ko pa tekmo nadziraš v takšnem slogu in za zadetek potrebuješ enajstmetrovko, potem je težava jasna."

Chelsea je pred prvo tekmo z Atleticom ostal četrti na lestvici Premier League, a bi v primeru zmage West Ham Uniteda mestnim tekmecem prepustil zadnje mesto, ki zagotavlja nastop v naslednji sezoni najelitnejšega evropskega tekmovanja.