Tuchel po zadnji zmagi: To nima nobenega smisla

Številni nosilci igre modre zasedbe iz britanske prestolnice se ubadajo z okužbami in poškodbami (Mateo Kovačić, N'Golo Kante, Callum Hudson-Odoi, Thiago Silva ...), kar se ne nazadnje odraža tudi v rezultatu. Chelsea je namreč na zadnjih osmih prvoligaških obračunih dosegel le tri zmage, s čimer je vodilna položaja na lestvici prepustil branilcu naslova, Manchester Cityju, in Liverpoolu. "Tekmo proti Aston Villi smo zasluženo dobili, čeprav smo se morali za zmago pošteno namučiti. Splošno gledano, imamo težave, a se ne predajamo. Zopet so manjkali določeni zelo pomembni nogometaši za našo igro, še huje pa je, da nekateri igrajo, potem ko so komajda preboleli covid-19 ali pa ko so še na pol poškodovani. Ni druge, kot da se borimo še naprej," je poudaril Tuchel in na koncu pristavil:

"Ena stvar mi ni jasna, in sicer zakaj nekateri igramo v ustaljenem ritmu, drugim pa se tekme kot po tekočem traku prestavljajo. Cilj bi moral biti, da imajo vsa moštva vsaj približno enake možnosti za enakovredno borbo."