Tuchel: Kar se je zgodilo v Madridu, je v nasprotju s pravili sodobnega nogometa

Spomnimo: po vodstvu Bayerna z 1:0 in poznejšem popolnem razultatskem zasuku, za katerega je poskrbel Realov junak s klopi Joselu , so Bavarci globoko v sodnikovem dodatku dosegli – po mnenju mnogih analitikov – povsem veljaven zadetek, ki pa sta ga razveljavila najprej stranski sodnik, ki je prezgodaj dvignil zastavico, in nato še omenjeni poljski delivec pravice. Tuchlu tudi naslednje jutro po bolečem spoznanju, da s svojimi varovanci ne bo stal nasproti dortmundski Borussii v londonskem finalu v začetku prihodnjega meseca, ni bilo jasno, kaj se je pravzaprav zgodilo v zaključku obračuna, ki se bo zaradi vseh dogodkov oziroma (sodniških) nejasnostih zapisal v zgodovino najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu.

Thomas Tuchel po neverjetnem preobratu na Santiagu Bernabeuu in porazu v polfinalu Lige prvakov proti madridskemu Realu ni skrival začudenja in razočaranja nad (določenimi) odločitvami poljskega sodnika Szymona Marciniaka.

"Verjetno se bomo še naslednjih 50 let spraševali, kaj se je zgodilo pri izenačujočem zadetku Reala. To se lahko pripeti vsakomur, Neuer pa je bil do tega trenutka naš daleč najboljši posameznik na zelenici. Ni pravično do Manuela, da zdaj vsi s prstom kažejo nanj kot na enega od glavnih krivcev za poraz. Verjemite, da je prav on trenutno najbolj nesrečna oseba na svetu," je bil Tuchel prizanesljiv do izkušenega čuvaja mreže bavarskega velikana.

Opravičila, ki naj bi ga stranski sodnik izrekel nesojenemu strelcu Bayernovega zadetka De Ligtu, trener Bayerna ne more sprejeti. "Veste, to je polfinale Lige prvakov. Sodniki morajo biti v tem delu sezone na najvišji možni ravni svoje pripravljenosti. Opravičilo ne zadošča v taki situaciji. Glave so še vroče, morda bo s potekom časa drugače," je še pristavil Tuchel.