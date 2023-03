Tuchel namesto Nagelsmanna, ki je v Münchnu dobil nogo

"Osebno in v imenu Bayerna bi se rad zahvalil Julianu in njegovi trenerski ekipi ter vsem zaželel vso srečo v prihodnosti," je nemška tiskovna agencija dpa povzela sporočilo člana uprave, nekdanjega vrhunskega vratarja, Oliverja Kahna. Julian Nagelsmann, ki je v bavarskem velikanu zdržal slabi dve leti, ima s klubom pogodbo podpisano do leta 2026, a mu to ni pomagalo.

Po porazu v zadnjem prvenstvenem krogu proti Bayerju iz Leverkusna je Bayern vsaj začasno izgubil prvo mesto na prvenstveni lestvici in ga prepustil Borussii iz Dortmunda. Prav proti tej ekipi, ki jo je vodil med leta 2015 in 2017, preden je odšel k pariškemu PSG, bo 1. aprila Tuchel tudi debitiral.