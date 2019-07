Tuchel: Neymar? Računam nanj, a njegova želja je jasna

Da je Brazilčevo nezadovoljstvo iz dneva v dan vse večje, se zaveda tudi glavni trener Paris Saint Germaina Thomas Tuchel, ki je na novinarski konferenci pred odhodom moštva na nekajdnevno kitajsko turnejo med drugim potrdil vse glasnejše govorice o Neymarjevem odhodu iz francoske prestolnice.



"Morebiten odhod je stvar med njim (Neymar jr., op. p.) in klubskim vodstvom. Moja naloga je, da vzpostavim red in disciplino znotraj garderobe ter na zelenici. Vse ostalo je v domeni vršnih struktur," je uvodoma dejal nemški strokovnjak na začasnem delu v Parizu in v nadaljevanju izpostavil, da na brazilskega napadalca računa tudi v nadaljevanju priprav na novo sezono. "Ko je zamudil na začetek priprav, sem bil razočaran. Ali sem vedel za njegovo željo, da že pred koncem minule sezone zapusti klub? Da, vedel sem tudi za to. Dejal mi je, da v kolikor ne bo odšel pred zaključkom francoskega državnega prvenstva, bo to skušal storiti pred začetkom Cope Americe. A še vedno je tu, z nami, in vzorno opravlja svoje obveznosti. Dokler bo del naše garderobe, bo tudi del moštva. V nasprotnem ..." je o trenutnem statusu največjega zvezdnika serijskih francoskih državnih prvakov konkretneje spregovoril nekdanji trener dortmundske Borussije.