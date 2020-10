Tuchel: Poškodovani Neymar naj bi se vrnil konec novembra

Elitna Liga prvakov se nadaljuje že prihodnji teden. V prenosu na VOYO in Kanalu A si boste v torek lahko ogledali dvoboj Liverpool - Atalanta in Barcelona - Dinamo Kijev (oba ob 20.40). Na obeh obračunih bo močan slovenski pridih.

Brazilski nogometni virtuoz Neymar, ki bo kmalu odpotoval v domovino na reprezentančni zbor, si je poškodoval stegensko mišico na sredini tekmi Lige prvakov Bašakšehirjem v Istanbulu. "Mislim, da ni mogoče, da bi zaigral za reprezentanco. Če bo igral, to pomeni, da ni poškodovan, kar bi bilo slabo sporočilo za nas. Naj se pozdravi in spočije," Tuchel nima ravno zaupanja v zvezdnika in brazilske zdravnike.

Brazilija se bo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022, ki ga bo gostil Katar, 14. in 17. novembra merila z Venezuelo in Urugvajem. PSG bo prvo tekmo po reprezentančnem premoru odigral 20. novembra, in sicer v gosteh pri Monacu.

Neymar ni edina težava stratega francoskih prvakov, saj so poškodovani tudi Mauro Icardi, Julian Draxler in Leandro Paredes, Angel Di Maria pa je kaznovan.