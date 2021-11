Tuchel o obrambi naslova v Ligi prvakov: Gremo korak za korakom

Nemški strateg Thomas Tuchel , ki je vodenje londonskega Chelseaja prevzel januarja letos, se kljub dobri pripravljenosti in odličnim predstavam njegovih varovancev še ne ozira proti morebitni obrambi prestižne lovorike. Na novinarsko vprašanje o morebitnem novem pohodu na vrh klubskega nogometa je 48-letnik dejal: "Moramo iti korak za korakom in eden izmed njih je bil, da popravimo izid s prve tekme, kar nam je uspelo. Izzivi se vrstijo eden za drugim in naslednji nas čaka že v nedeljo (Chelsea v derbiju kroga gosti Manchester United op. a.), tako da se še ne oziram tako daleč." Tuchel je proti Juventusu zabeležil 50. tekmo na klopi Chelseaja, v kratkem času pa je postal zelo priljubljena figura tako v slačilnici kot tudi med navijači Chelseaja, česar je vesel tudi Nemec, ki je pred tem vodil PSG, Borussio Dortmund in Mainz: "V veselje mi je biti del tako 'lačne' ekipe, ki je odločna uspeti in ima odličen odnos na igrišču in izven njega. "

Chelsea je obračun z Juventusom nadzoroval od prve do zadnje minute, Italijani so tako kot na prvi tekmi prežali na protinapade, na celi tekmi pa so nevarno zapretili le dvakrat, a sta se izkazala izkušeni Thiago Silva in vratar Edouard Mendy. "Prikazali smo odlično igro in dosegli odličen rezultat. Vedeli smo, da bomo morali biti potrpežljivi, a hkrati smo se zavedali, da bosta ritem in intenzivnost tekme odvisna od nas samih. Morali smo paziti na to, kdaj pritisnemo in kdaj ne, predvsem pa biti natančnejši, kot smo bili na prvi tekmi in to nam je tudi uspelo. Zelo sem zadovoljen s trudom vseh igralcev, tako da si zaslužijo pohvale. Zadeti štiri gole proti obrambno tako dobri ekipi ni lahko in mislim, da bomo jutri vsi zasluženo uživali v prostem dnevu, nato pa se začnejo priprave na nedeljsko tekmo," je o izvrstni temi svojih varovancev dejal nemški strateg.

Tuchel je od januarskega prihoda v londonski klub utrdil obrambo, ki je bila pred tem povsem razglašena. Chelsea ima v letošnji sezoni daleč najboljšo obrambo med klubi najboljših petih evropskih lig, saj so na petih tekmah Lige prvakov prejeli zgolj en zadetek, na 12 ligaških tekmah pa le štiri. Marsikdo zato nemškemu strategu in njegovim varovancem očita, da so obrambno naravnana ekipa, s čimer pa se Tuchel ne obremenjuje: "Jaz se ne oziram na mnenje ljudi izven kluba, poslušam le svoj trenerski štab. Od našega prvega dne v tem klubu čutimo, da fantje igrajo zelo pogumno tako v obrambi kot tudi v napadu. Res je, da naša igra temelji na posesti žoge, a to še ne pomeni, da smo obrambno naravnani. Za uspeh mora cela ekipa delovati složno in mislim, da je to ena izmed naših močnih plati. Užitek je delati s takšnim moštvom."

Juventus, ki se je na drugi tekmi za razliko od prve izkazal za precej bolj ranljivega tekmeca, so s tremi zadetki potopili mladi angleški nogometaši, ki so se izobrazili v nogometni akademiji kluba, kar navdušuje tako Chelseajeve navijače kot tudi glavnega trenerja: "Dobra akademija je zelo pomembna tako za klub kot tudi za navijače, sami slišite odziv občinstva, ko zadanejo," je o domače vzgojenih igralcih povedal Tuchel in dodal še: "To, da z nogometaši naše akademije dosegamo uspehe, je nekaj posebnega. Imeti mlade, talentirane, doma vzgojene igralce, ki so željni učenja in uspeha, je za trenerja sanjsko. Lahko rečem le, da je bil bil to še en odličen dan za akademijo, ki si zasluži vse možne pohvale."

Za Londončane bo imela tekma kljub visoki zmagi grenak priokus, saj sta morala igrišče zaradi poškodb zapustiti Ben Chilwell in N'Golo Kante. "Ja, seveda me skrbi, Chilly je bil do trenutka poškodbe v odlični pripravljenosti, poln samozavesti. Odšel bo na vse potrebne preglede in upamo na najboljše. Enako lahko rečem za N'Gola, tudi njemu je nekoliko obrnilo koleno, tako da ja, upamo na najboljše," je o nesrečnih varovancih dejal Tuchel.

Če so pri Chelseaju za nekaj časa izgubili angleškega bočnega branilca in francoskega vezista, pa se po poškodbi v pripravljenost vrača ameriški napadalni vezist Christian Pulišić, ki je tokrat začel v konici napada Londončanov in dokazal, da mu tudi ta vloga ni tuja: "Odigrali smo odlično tekmo, od prve minute dalje smo pritiskali in bili nevarni, zadeli smo ob pravih trenutkih in tekmo mirno pripeljali do konca. Za mano je težko obdobje, nikoli ni lahko, ko moraš tekmo spremljati iz sobe za rehabilitacijo, vse, kar želiš, je biti na igrišču. Vesel sem, da sem nazaj v ekipi. Mislim, da lahko igram na več ofenzivnih položajih, danes na primer sem imel nekoliko drugačno vlogo, manj sem imel žogo med nogama, kot sem navajen, moral sem odpirati prostor za soigralce, a vseeno mislim, da mi položaj odgovarja," je bil s s svojo predstavo in predstavo moštva zadovoljen 23-letnik, ki pa se zaveda, da še ni v pripravljenosti, ki jo je kazal pred poškodbo: "Sem blizu pripravljenosti, v kateri sem bil pred poškodbo, verjetno mi manjka še nekaj tekem v nogah, a želim si biti še boljši, kot sem bil, seveda." Za Američana je bila to šele druga tekma v letošnji sezoni Lige prvakov, nazadnje pa se je med strelce vpisal v lanskem polfinalu, ko je dosegel pomemben zadetek na gostovanju pri Real Madridu.