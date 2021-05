Tuchel po porazu proti lisjakom: Bil je fantastičen, a srečen gol

"V finalu običajno najdeš izgovor in rečeš, da ni važno, kako si igral, le da si zmagal in z rokami dvignil trofejo, toda na splošno je vse odvisno od igre. Zdaj se moramo osredotočiti na to, kar smo naredili dobro, in se pripraviti za torkov obračun," je še razočarano razlagal Tuchel."V športu ni ekipe, ki ne bi izgubila. Zdaj se je treba pobrati in pokazati našo mentaliteto in vero. Izgubili smo trofejo, za katero smo zares žalostni, da je nismo dobili, toda zdaj sledita še dva finala proti Leciestru in Astoni Villi (v boju za vozovnico Lige prvakov, op. p.) in še en finale (proti Cityju v Ligi prvakov, op. p.). Nimamo časa za predolgo obžalovanje," je zaključil Tuchel.

Rodgers: Vsaka trofeja je nekaj posebnega

Precej bolj prešerne volje je bil po finalu FA-pokala Brendan Rodgers, ki z lisjaki piše nadvse uspešno zgodbo. "Zelo sem ponosen. Gre za zgodovinski dan za naš klub, osvojili smo FA-pokal prvič v zgodovini in zagotovo je to poseben dan," se je smejalo Severnemu Ircu. "Tako zelo sem vesel za nogometaše, bili so tako zelo pogumni na tej tekmi. Pa za navijače, ki so ostali brez štirih finalov. In za lastnika Leicestra (Aiyawatt Srviaddhanaprabha, op. p.) in njegovo družino. To so bile njihove sanje in lahko smo jim to omogočili," je dodal Rodgers.