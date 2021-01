Tuchel po prvi tekmi: Naslov? Moramo biti realistični

Chelsea ni blestel na prvi tekmi pod vodstvom novega trenerja Thomasa Tuchla, ki pa se je na Stamford Bridgeu proti Wolverhampton Wanderersom lahko razveselil vsaj prve točke v angleškem nogometu (0:0). Nemec je bil zadovoljen tudi s pristopom varovancev, a priznal, da je zaostanek za vodilnimi v boju za državni naslov najverjetneje že prevelik.

icon-expand Tuchel (na fotografiji) med pogovorom s kapetanom Cesarjem Azpilicueto na tekmi v Londonu. FOTO: AP

Pozornost se bo pri Chelseaju počasi začela preusmerjati tudi v Ligo prvakov, kjer Londončane že čez manj kot mesec dni čaka prva od dveh tekem osmine finala z Atletico Madridom. Ekipa slovenskega reprezentanta Jana Oblakabo brez dvoma visoka ovira za lononskse modre, ki pa bodo do tedaj lahko že bolje osvojili zamisli novega trenerja Thomasa Tuchla. Ta je po koncu sodelovanja s Paris Saint-Germainom, s katerim je lani igral v finalu najelitnejšega evropskega tekmovanja, hitro našel nov izziv na Stamford Bridgeu, kjer so po letu in pol odpustili klubsko legendo Franka Lamparda. Le dan po tem, ko so ga uradno potrdili za novega trenerja, je Tuchel že sedel na klopi modrih za ligaško tekmo z Wolverhampton Wanderersi, proti katerim so Londončani spet prevladovali v posesti, a bili precej nenevarni. Tekmo so zaključili s skoraj 900 podajami proti precej obrambno naravnanim "volkovom", ki pa z njihovimi napadalci niso imeli večjih težav. Je pa Chelsea v drugem polčasu zaigral bolje in bi lahko prek Bena Chilwellater Callum Hudson-Odoija, ki je presenetljivo začel tekmo, prinesla sanjski debi Tuchlu, a nista uspela zadeti. Na drugi strani bi lahko Wolvesom v največji priložnosti na obračunu zmago prinesel Pedro Neto, ki pa je meril previsoko.

icon-link Statistika tekme Chelsea - Wolverhampton Wanderers. FOTO: Sofascore.com

'Naslov? Vau.'

"Zelo sem užival, ker sem bil zelo zadovoljen z intenzivnostjo, odnosom, energijo in kakovostjo moje ekipe, bili smo dobro organizirani, zbrali veliko odvzetih žog v zadnji tretjini igrišča, intenzivnosti pa nam v nobenem trenutku ni primanjkovalo. Žal nam ni uspelo zadeti, a če bomo tako skrbeli za naše predstave, bodo tudi rezultati prišli,"je dejal Tuchel, ki bo moral rezultatsko krivuljo hitro obrniti navzgor. Modri so zdaj na zadnjih devetih ligaških preizkušnjah zbrali le dve zmagi. Tuchel, ki je s PSG dvakrat osvojil francoski državni naslov in štiri pokale, enkrat pa je bil pokalni prvak tudi z Dortmundom, je v prvi postavi naredil kar nekaj sprememb. Mason Mount, Reece James in Tammy Abraham, ki so bili stalnica v začetnih enajstericah Lamparda, so prepustili mesto izkušenejšim Olivierju Giroudu, Jorginhuin Cesarju Azpilicueti. Nekdanji trener Mainza 05, Borussie Dortmund in Paris Saint-Germaina je v drugem polčasu v boj poslal Mounta, Christiana Pulišićain Abrahama, ki so poživili igro, a s kaj več kot točko niso uspeli dvigniti svojega moštva z osmega mesta na lestvici. Chelsea ima 30 točk, kar enajst manj od vodilnega Manchester Cityja, novi trener pa je o boju za naslov spregovoril brez dlake na jeziku.

icon-expand

"Naslov? Vau. Ne verjamem. Moramo biti realistični,"je dejal. "Ko za Chelsea podpišeš kot igralec ali trener, podpišeš tudi za pričakovanja v boju za naslov ... Premier League, Liga prvakov in vsi pokali. V isti sapi pa moramo biti realistični. Veliko ekip je med nami in četrtim mestom, še veliko točk je med nami. Morda je zdaj, ko prideš sredi sezone, najbolje, da ne izgubiš osredotočenosti z gledanjem predaleč naprej. Delo na podrobnostih na dnevni ravni, na napredku v naši igri, točke pa bodo sledile. Sposobni smo škodovati vsakomur, v vsakem tekmovanju. Moja naloga je, da ekipo na to raven popeljem čim hitreje. Korak za korakom,"se je v bližnjo prihodnost zazrl Tuchel.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke