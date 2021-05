Tuchel pomiril navijače: Kante ni poškodovan, zamenjava je bila preventivna

Navijačem kluba, ki so bili lahko zopet prisotni tudi na stadionu – na Stamford Bridgeu se jih je zbralo okoli osem tisoč – je dih zastal v 32. minuti, ko je moral z igrišča N'Golo Kante , nadomestil pa ga je Mateo Kovačić . A na srečo s francoskim nogometašem sredine igrišča ni hujšega, je potrdil Tuchel: "Povedal mi je, da ni poškodovan. Čutil je, da z zadnjo stegensko mišico nekaj ni v redu, zato ni želel tvegati. Skrbelo ga je, da bo prišlo do poškodbe, če bo nadaljeval. Upam, da se bo čim prej vrnil, saj smo brez njega povsem drugačna ekipa, a tokrat nam ga je uspelo odlično nadomestiti."

"Igrali smo zelo intenzivno. Veliko, veliko minut smo bili na najvišjem nivoju. Nogometaši so bili lačni zmage, kar je bilo videti. Po mojem mnenju je bila zmaga zaslužena, a zdaj ni čas za slavje in filozofiranje, ali je zmaga morda vredna več kot tri točke. V nedeljo moramo biti pozorni in zaključiti delo," je pred zadnjim krogom v Premier League, ko bo z varovanci gostoval pri Aston Villi, še opozoril trener Chelseaja.

Chelsea ima po zmagi, ki si jo je priigral v drugem polčasu, ko sta v polno merila Antonio Rüdiger in Jorginho , 67 točk. Leicester je četrti s točko manj, a bi ga lahko že v sredo prehitel Liverpool, ki ima ob 63 točkah odigrano tekmo manj, čaka pa ga gostovanje pri Burnleyju . Thomas Tuchel je kljub temu na novinarski konferenci takoj posvaril, da v boju za uvrstitev v Ligo prvakov še nič ni odločenega: "To je bila odlična predstava in velik korak na poti med prve štiri. A ne glede na vse je bil to zgolj en korak. V nedeljo moramo prestopiti ciljno črto."

Ob prisotnosti navijačev je bilo na domovanju Chelseaja v zahodnem Londonu čutiti prav posebno energijo, kar je poudaril tudi nemški strokovnjak. "Zaradi njih je bila tekma popolnoma drugačna. Z navijači ali brez – tega se ne da primerjati. Izjemen občutek je, ko jih zopet vidiš na tribunah. To smo si želeli vsi. Upamo, da so začutili našo energijo. Močno verjamem, da navijači na tekme prihajajo zaradi energije, ne samo zaradi zadetkov in atraktivnih preigravanj."

Werner: 'Videli ste lahko, kako pomembni so za nas'

"Neverjetno smo jih pogrešali. Oni so razlog, da sploh igramo nogomet, saj si vedno želimo, da bi bil stadion poln. Bilo jih je le osem tisoč, a bili so izjemno glasni. Zelo zabavno je bilo,"pa je vtise strnil napadalec Chelseaja Timo Werner. "V Nemčiji navijači ne pojejo posameznim nogometašem, bilo je ravno obratno, močno so me sovražili. Tukaj pa je bila celotna publika izjemna. Videli ste lahko, kako pomembni so navijači za vse nas, ko so lahko na stadionih in ne pred televizijskimi zasloni."

"Po porazu v soboto se je bilo težko pobrati. A tokratna tekma je bila tako pomembna, da nismo smeli razmišljati o ostalih stvareh. Morali smo se osredotočiti zgolj nanjo. Zahtevno je bilo, a priprava je bila dobra. Našli smo rešitve za njihovo igro, kar nam ni uspelo v pokalu FA. Imeli smo pravo energijo, pa še navijače, ki so stali za nami,"je razloge za uspeh iskal nemški napadalec, ki pod Tuchlovim vodstvom igra kot prerojen, potem ko se podFrankom Lampardom nikakor ni znašel.