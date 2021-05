Tuchel priznal: Malce sem jezen, menjave pa so moja odgovornost

Tuchel (na fotografiji) z rojakom in napadalcem Kaijem Havertzom med derbijem z Arsenalom.

Po tem, ko je Thomas Tuchel s Chelseajem minuli konec tedna slavil navdušujočo zmago na ligaškem gostovanju pri Manchester Cityju (2:1), s katerim se bodo Londončani pomerili tudi v velikem finalu Lige prvakov, je bila sredina predstava ekipe iz zahodnega dela prestolnice precej slabša. Arsenal je bil vnovič boljši od mestnih tekmecev, potem ko je Tuchel pred prihajajočim finalom pokala FA z Leicester Cityjem zamenjal kar sedem igralcev, ki so začeli omenjeno tekmo z zdaj že okronanimi državnimi prvaki.

Dvoboj na Stamford Bridgeu je odločila napaka vezista Jorginha, zmagoviti zadetek pa je dosegel Emile Smith-Rowe že po vsega 16 minutah igre. Chelsea je sicer prevladoval v posesti in do konca tekme dvakrat zatresel okvir vrat "topničarjev", a poraza, šele tretjega v vseh tekmovanjih pod taktirko Tuchla, ni uspel preprečiti. Zahodni Londončani so s 64 točkami sicer ostali četrti, a je njihov poraz odprl vrata tekmecem, ki še upajo na preboj v skupinski del Lige prvakov. Tega si lahko Chelsea seveda pribori tudi z zmago v majskem finalu.