Tuchel se bo 'hladil' eno tekmo, a se še ni sprijaznil s sodniškimi napakami

Trenerja Thomas Tuchel in Antonio Conte sta bila bolj kot nogometaši v središču dogajanja na derbiju med Chelseajem in Tottenhamom. Tekmeca sta se razšla z remijem (2:2), Spursi so izid izenačili v sodnikovem podaljšku. Toda že med tekmo, pa nato tudi ob koncu, so med trenerjema obeh moštev letele "iskre". Med njima je prišlo tudi do fizičnega kontakta, ko Tuchel ob koncu tekme ni izpustil Contejeve roke, tako da je prišlo do verbalnega dvoboja in precej žolčnega prepira, več pa so verjetno preprečili v obeh taborih, saj so ju ločili. Oba sta jo odnesla z rdečima kartonoma.

"To bom preživel," je dejal Tuchel na novinarski konferenci. "Ta (kazen, op. p.) ni problem. Seveda sem bil pripravljen na to, saj vemo za možnost, da so lahko posledice. Nekoliko težje je sprejeti odločitev glede na kontekst, na prekršek dve minuti pred golom, nekoga v naši ekipi so potegnili za lase. Bolj me skrbi, zakaj je trajalo tako dolgo, da so to povedali," je dejal Tuchel.

"Na žalost to ne bo spremenilo stvari, a odločitev je več kot le slaba odločitev. Lahko razpravljamo neskončno, vendar je to nov nivo, kar se tiče napačnih odločitev. In za tako očitno in jasno napako s tako ogromnimi posledicami za izid tekme je bilo vse skupaj zelo, zelo težko sprejeti in razumeti. Ne morem razumeti, da odrasel človek, sodnik, potrebuje od nedelje do petka, da prizna to napako," je še dejal nemški trener.