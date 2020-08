Tuchel: Slutil sem, da bo en zadetek odločil finale

Na eni strani velika sreča in slavje, na drugi ogromno razočaranje. Kot vselej, ko je govora o zmagovalcu na eni in poražencu na drugi strani v finalu najprestižnejšega nogometnega klubskega tekmovanja na svetu. Tokrat sta omenjeni vlogi pripadli novemu evropskemu klubskemu prvaku (skupno šesta lovorika za zmago v ligi prvakov, op. p.) münchenskemu Bayernu in Paris Saint Germainu, ki je lovil sploh svojo prvo lovoriko med elito. Če sta v uvodnih izjavah takoj po tekmi na strani Bavarcev žarela od sreče trener Hansi Flick in eden od junakov obračuna v Lizboni Serge Gnabry , pa razočaranja na obrazu stratega PSG-ja Thomasa Tuchla ni bilo mogoče spregledati.

Razočaran, a ponosen

"Dali smo vse od sebe, pustili na igrišču vse, kar smo bili v danem trenutku sposobni, a rezultat je takšen, kot je. Že pred samo tekmo sem imel občutek, da bi lahko en zadetek odločil vprašanje zmagovalca. In nisem se zmotil," je uvodoma dejal Tuchel, ki se je s Parižani, potem ko so se pošteno namučili v četrtfinalu proti Atalanti, brez večjih težav prebil v svoj prvi veliki finale v trenerski vlogi. "Skozi celoten zaključni turnir smo spremljali odličen nogomet z veliko zadetki. Tudi finale ni razočaral, prav nasprotno, menim, da so lahko ljubitelji nogometa lahko uživali v predstavi dveh vrhunskih moštev, kot sta Bayern in Paris Saint Germain. Ponosen sem na svoje igralce, kar so naredili v tej sezoni. Razočaranje? Jasno je, da sem razočaran, a bom že čez nekaj dni, ko bom vse skupaj prespal, na stvari gledal z drugega zornega kota. Edino, kar je manjkalo v finalu z naše strani, je ta zadetek. Če bi prvi povedli mi, sem prepričan, da bi na koncu postali evropski prvaki," je še pristavil Thomas Tuchel.