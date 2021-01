Tuchel tudi uradno postal novi trener Chelseaja

Tuchel je bil do prejšnjega meseca dve leti in pol strateg francoskega velikana Paris St. Germaina, ki ga je popeljal tudi v finale Lige prvakov. Zdaj pa je postal prvi nemški strokovnjak na klopi londonske ekipe. Pred tem je Tuchel deloval v Nemčiji pri Mainzu in Borussii Dortmund. Zdaj bo znova trener tudi Christiana Pulisica in Thiaga Silve, ki ju je vodil pri Dortmundu oziroma PSG.