Tuchel: V Carigradu ne želimo biti le udeleženci finala Lige prvakov

Skupna zmaga in uvrstitev v carigrajski finale 29. maja londonskega Chelseaja je čista kot solza. Varovanci Thomasa Tuchla so bili na obeh polfinalnih tekmah boljši tekmec od 13-kratnih evropskih klubskih prvakov, ki jih po koncu aktualne sezone čaka (delna) prevetritev igralskega kadra.

Modri so bili agresivnejši, preciznejši v podajah in veliko bolj konkretni pri grajenju igre na sredini igrišča, kar je Madridčanom povzročalo velike preglavice. "Ko odigrate en polčas tako prepričljivo s toliko poguma in želje po zmagi, je končni uspeh le posledica videnega na igrišču. Ponosen sem na zasedbo, ki jo vodim zadnje štiri mesece, na vse nogometaše, ki se vsakodnevno odrekajo mnogim rečem, da bi postali boljši športniki in ljudje. Naša uvrstitev v finale je povsem zaslužena, zdaj pa na vrsto prihaja tisti najslajši del - priprava na finalni obračun v Carigradu," je po novem velikem uspehu londonskega kluba vzhičeno dejal strateg Chelseaja.

Tudi ko domači niso uspeli izkoristiti številnih zrelih priložnost za povišanje vodstva, je bil Tuchelprepričan, da jim tokrat mora uspeti. "Če bi bili kaznovani za zgrešene priložnosti, bi to bila velika športna krivica. Tokrat smo bili veliko boljši tekmec od Reala, zato smo si uvrstitev v finale tudi več kot zaslužili. Tako na individualni kot tudi moštveni ravni smo bili odlični, izjemni ... Vsak je prispeval svoj delež v mozaik uspeha, še bolj pa sem zadovoljen, ker na povratni tekmi nismo prejeli zadetka," je poudaril nekdanji trener Paris Saint Germaina in se z mislimi že usmeril k zaključku letošnje sezone.

"Čakata nas dva finalna obračuna; najprej v domačem FA pokalu in nato še v Ligi prvakov. Kaj naj sploh rečem ob dejstvu da smo, ko sem prevzel moštvo, zasedali deveto mesto na prvenstveni razpredelnici, zdaj pa se borimo za dve prestižni lovoriki. To je velik uspeh za klub, igralce, ljudi, ki skrbijo, da nam v nobenem trenutku nič ne manjka ... Kar se finala Lige prvakov tiče, bomo odšli v Carigrad z željo po osvojitvi najprestižnejše nogometne lovorike. Ne želimo biti le udeleženci finala, ampak vsaj enakovreden tekmec izjemnemu Manchester Cityju. S slednjim smo že igrali in ga premagali v enem finalu v letošnji sezoni, kar je lepa popotnica za Carigrad," je še pristavil Thomas Tuchel.