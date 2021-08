Tuchel: Vstop Kepa Arrizabalage za enajstmetrovke je bil načrtovan

Kot je priznal v pogovoru z novinarji po koncu obračuna na Windsor Parku v Belfastu trener Chelseaja Thomas Tuchel, je bil vstop v igro rezervnega vratarja modrih Kepa Arrizabalage v zaključku podaljška načrtovan.

"To smo uvedli od moje prve pokalne tekme na klopi Chelseaja, ko smo Arrizabalago poslali med vratnici med obračunom FA pokala proti Barnsleyju februarja letos. Od tedaj naprej je to jasno določeno in nikogar ne moti," je uvodoma dejal odlični nemški strokovnjak na klopi aktualnega evropskega klubskega prvaka, ki je še enkrat več pokazal svojo kakovost v super-pokalnem dvoboju proti neugodnemu Villarealu. "Analiza mojih sodelavcev, ki so zadolženi za pripravo naših vratarjev, je pokazala, da ima Kepa precej višji odstotek ubranjenih enajstmetrovk kot Edouard Mendy. Ponosen sem na svoje nogometaše in še posebej na vratarski del našega moštva, ki je brez kakršnih koli težav sprejel takšno razporeditev vlog. Vse, kar počnemo, je v korist celotne ekipe, da bo ta še naprej zmagovala zaradi močnega kolektiva. Ne glede na zahtevnost tekme smo si na koncu zmago tudi zaslužili," je odločitev o vstopu Arrizabalage minuto pred zaključkom podaljška še dodatno pojasnil Tuchel.