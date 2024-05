Tuchel zavrnil še zadnjo možnost, da ostane na klopi Bayerna

Toda sam Tuchel je na redni petkovi novinarski konferenci pred zadnjim ligaškim krogom v nemškem prvenstvu zavrnil še zadnjo možnost, da bi si premislil in ostal v Münchnu. "Bodite prepričani, da je to moje zadnje druženje z vami novinarji v vlogi trenerja Bayerna. Ni skrivnost, da so bili v vmesnem času znova vzpostavljeni določeni pogovori na temo nadaljevanja sodelovanja, a se na koncu nismo uspeli dogovoriti. To je vse, tako da je moja odločitev iz meseca februarja veljavna," je kratko in jasno povedal strokovnjak, ki je pred tremi leti z londonskim Chelseajem osvojil elitno Ligo prvakov.

Da se je vodstvo Bayerna znašlo pred zelo zahtevno nalogo, ni treba izgubljati besed. Tudi dejstvo, da so tako zlahka februarja sprejeli Tuchlovo odločitev, govori o tem, da so bili preveč prepričani v to, da se bo trlo interesentov za trenerski položaj bavarskega ponosa. A je zdaj vsaj dokončno jasno, da to zagotovo ne bo Thomas Tuchel.