Tuchel (še) ni pomagal: Chelsea le do točke

Nogometaši londonskega Chelseaja so v 20. krogu angleške Premier League gostili ekipo Wolverhampton Wanderers. Modri so pred dnevi doživeli menjavo na trenerskem položaju, saj je odpuščenega Franka Lamparda zamenjal Nemec Thomas Tuchel. Šok (trenerska) terapija se tokrat ni obrestovala, Londončani so doma zgolj remizirali (0:0).

icon-expand Thomas Tuchel FOTO: AP Nogometaši londonskega Chelseaja še niso izšli iz krize. Novi trener, Nemec Thomas Tuchel, ki je na klopi zamenjal Franka Lamparda, jim v 20. krogu angleške lige proti Wolverhamptonu še ni zagotovil preporoda. Na prvi tekmi, ki jo je vodil na Otoku, je zabeležil le remi brez golov. Chelsea je imel sicer vso tekmo izrazito terensko premoč, toda veliko priložnosti si ni pripravil. Sprožil je nekaj strelov, gostujoči vratar Rui Patricio je moral nekajkrat posredovati, v zadnjih trenutkih tekme je bil po kotu in strelu Kaija Havertza tudi že praktično premagan, a je imel srečo, da je na poti v mrežo žoga v glavo zadela novinca pri Wolverhamptonu Williana Joseja. Na drugi strani bi lahko gosti v 77. minuti kaznovali jalovo premoč tekmec, vendar je Pedro Neto z lob udarcem žogo poslal le na prečko. Vloge favorita ni upravičila niti Aston Villa. Na gostovanju pri Burnleyju je z golomaOllieja Watkinsa inJacka Grealisha do 76. minute vodila z 2:1, a sta za preobrat v treh minutah poskrbela Dwight McNeil in Chris Wood. Prvi gol za izenačenje na 1:1 je za domače dosegelBen Mee. icon-expand Chelsea vs Wolverhampton Wanderers FOTO: Sofascore.com Izida:

Chelsea - Wolverhampton Wanderers 0:0 Burnley- Aston Villa 3:2 (0:1)