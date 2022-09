Tuchla odnesel poraz z zagrebškim Dinamom

Iz Chelseaja so v skopem sporočilu potrdili, da so se razšli z dozdajšnjim strategom članskega moštva Thomasom Tuchlom. Nemec se je na londonsko klop usedel januarja 2021 ter zasedbo popeljal do naslova zmagovalcev evropske lige prvakov istega leta.

S trenerjem so nato podaljšali pogodbo do poletja 2024. Nekdanji trener Borussie iz Dortmunda in pariškega PSG je na trenerskem mestu zamenjal klubsko ikono Franka Lamparda ter ekipo v prvenstvu popeljal z devetega na četrto mesto, s čimer se je ekipa vnovič uvrstila v Uefino ligo prvakov.

"V imenu vseh bi se klub rad pisno zahvalil Thomasu in njegovemu osebju za vsa njihova prizadevanja v času, ko so bili v klubu. Thomas bo upravičeno imel mesto v zgodovini Chelseaja, potem ko je v svojem času tukaj osvojil ligo prvakov, evropski superpokal in svetovno klubsko prvenstvo," je zapisano v izjavi.