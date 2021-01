Tuchlov pomočnik razkril: Odnos z Leonardom je bil na dolgi rok nevzdržen

"23. decembra nas je presenetilo, potem ko smo s 4:0 premagali Strasbourg, da je Leonardo povedal Thomasu, da se sodelovanje končuje. Po tem, ko smo šli v letu 2020 skozi resne težave in dosegli zgodovinske uspehe za klub, napredovali iz skupine (v aktualni sezoni Lige prvakov, op. a.) in se borili za naslov v prvenstvu ... Tega nismo mogli razumeti. Če ne pozabimo na vse poškodbe, ki so nas pestile skozi sezono, in koronavirus, menim, da je bil uspeh, da smo leto zaključili tako, kot smo ga. Presegli smo same sebe, prav zares,"je za Nezmeti Sportpovedal zvesti pomočnik Thomasa Tuchla, nekdanji madžarski nogometaš Zsolt Löw.

Ta je zelo odkrito povedal, da je bilo zaradi nesoglasij med Tuchlom in športnim direktorjem Leonardomsodelovanje "na dolgi rok nevzdržno", pohvalil pa je prvega moža kluba Naserja Al-Khelaifija, ki je moral konec decembra kljub vsemu prižgati zeleno luč za slovo zdaj že bivšega trenerskega štaba, s katerim se je PSG prvič v 50-letni zgodovini kluba prebil v finale Lige prvakov. Tam je bil od francoskih prvakov, ki so v minuli sezoni zaradi nepreklicne odpovedi Ligue 1 sicer naslov osvojili predčasno, boljši nemški šampion Bayern, na mesto Tuchla in njegovih sodelavcev pa je v soboto sedel Argentinec Mauricio Pochettinos svojimi kolegi.

"Kdor je nekaj časa sledil novicam iz ekipe, je slišal, da je v zadnjih mesecih obstajalo nekaj napetosti med športnim direktorjem in trenerjem,"je nadaljeval Löw."Poletni prestopni rok se ni razpletel tako, kot smo si želeli, ekipo pa so pred ključnimi tekmami avgusta zapustili pomembni igralci. To je povišalo napetost med različnimi vodji ekipe in strokovnim štabom, poleg tega pa je imel športni direktor drugačne zamisli kot glavni trener. Ne morem v podrobnosti, a na številnih področjih se nista skladala, razlika pa je sčasoma še narasla. To je privedlo do tega, da si je Leonardo začel prihodnost zamišljati v sodelovanju z drugim strokovnim štabom. Če smo pošteni, je bil ta odnos na dolgi rok nevzdržen. Prej ali slej bi iz teh razlogov predstave padle. Če pomislimo, je bilo bolje, da se je to zgodilo zdaj, da smo se poslovili na vrhuncu in v večji meri z izjemnimi spomini."

'Al-Khelaifi je dal Leonardu povsem proste roke'

Dodal je, da mu "sploh ni padlo na pamet", da pri odhodu iz kluba ne bi sledil Tuchlu, morebitno ponudbo za nadaljnje sodelovanje s Parižani pa, da bi v vsakem primeru zavrnil.

"Prej sem imel tudi priložnost, da bi ostal kot glavni trener v Salzburgu in Leipzigu, a sem ponudbi zavrnil. Ko se z nekom borim z ramo ob rami, potem moram z njim deliti tudi slabe trenutke,"je odločno zatrdil Löw."Zelo sva navezana. Dal sem mu besedo, zaupal mi je in čutim, da sem del njegovih uspehov in tudi neuspehov. Pred dvema letoma in pol me je poklical, če bi šel z njim k PSG, ob strani pa sem mu stal vso pot. Do konca. Al-Khelaifi? Imamo zelo dober odnos z njim. Cenil je naše delo in naše rezultate, a ko je v Pariz pripeljal Leonarda, mu je dal povsem proste roke v vsem, kar je povezano s športnim delom kluba. Odločil se je on. Al-Khelaifi nam je v zadnjih dneh pisal že nekajkrat in se nam zelo ljubeznivo zahvalil za vse, kar smo naredili za klub, in poudaril, da so nam uspeli zgodovinski podvigi. Dejal je tudi, da je na osebni ravni zelo ponosen na naš odnos."

Takšne enotnosti v Parizu ne pomnijo

Med sporočili, ki jih je s Tuchlom prejel po potrjenem slovesu, je Löw izpostavil tista, ki so mu jih poslali napadalec Kylian Mbappe, vezist Marco Verrattiin branilca Presnel Kimpembeter Abdou Diallo. Mediji so poročali, da je ravno v Verrattijevi restavraciji v minuli sezoni potekal morda ključni sestanek celotnega moštva, kjer se je nato tlakovala pot Parižanov vse do finala Lige prvakov. Löw sicer opozarja, da je težko predreti "mehurček" največjih zvezdnikov, nasploh pa je igranje za PSG primerjal z "izložbo".

"Na teh ravneh nogometa so medosebni odnosi redki. Pri PSG je vse izložba, vrti se veliko denarja ... Športni uspeh je bistvenega pomena in preveč poglobljeni odnosi se ne vzpostavijo,"je nadaljeval Löw. "Zvezde živijo v nekem mehurčku, ki ni zelo odprt do ostalih, kolikor lahko pa ščitijo svojo zasebnost. Med našimi največjimi uspehi je to, da so bili igralci prepričani v to, da lahko skupaj zmagujemo. Poskušali smo jih podpirati v vseh primerih. Bili smo šefi, začrtali smo pot, ki ji je bilo potrebno slediti, a z nogometaši smo delali kot s kolegi. Z nami so lahko kadarkoli govorili o čemerkoli. Odnos je bil vzajemen: če je bilo potrebno pritisniti, smo pritisnili, če pa je bilo potrebno popustiti, smo tudi popustili. Pridobiti si zaupanje tolikšnega števila igralcev je uspeh, ustvarila pa se je zelo enotna ekipa, kakršne pri PSG ne pomnijo. Mbappe, Verratti, Kimpembe in Diallo so mi pisali in se mi zahvalili za moje delo. Ko sem to prebral, sem videl, da je imelo moje delo smisel, ki presega dosežene uspehe,"je še povedal.

"Veliko bom odnesel od tega (delovanja pri PSG, op. a.). Ko sem se odločil za odhod izpod dežnika Red Bulla, si nisem mislil, da bo ta izkušnja trajala tako dolgo, a danes lahko rečem, da znamo ravnati z zvezdami svetovnega kova, tako z igralci kot z osebami. Lahko se še naprej učimo, a potrebno je ceniti to, kar smo zgradili. Moja prihodnost? Biti glavni trener je ena od opcij. Druga je, da spet sodelujem s Tuchlom in da spet poskušava stopiti na nogometni vrh. Čeprav se srebro iz Lige prvakov močno blešči, nam je nekaj manjkalo v tistem finalu, ki smo ga izgubili. Tu je tudi (Ralf) Rangnick, s katerim sem začel v Salzburgu. Ne morem zavrniti možnosti, da bi v prihodnje nekje spet sodelovala,"je sklenil Löw.