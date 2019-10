Tuchlovo sporočilo Neymarju: Najtežje te šele čaka

Mladi nemški strokovnjak, ki drugo sezono vodi serijskega francoskega državnega prvaka, se je v obširnem intervjuju za britanski The Guardiandotaknil številnih perečih tem, še posebej pa je izpostavil Neymarja in njegove težave z navijači pariškega giganta, ki muhastemu brazilskemu zvezdniku ne odpustijo zadnjih dejanj, ko je minulo poletje na vsak način želel izsiliti odhod iz vrst Paris Saint Germaina.



"Navijači so že na začetku jasno in glasno izrazili svoje mnenje, kar je potrebno spoštovati. Nenazadnje je to njihova legitimna pravica, kar sem pojasnil tudi Neymarju. Ponosni so na svoj klub, zato jim je bilo še toliko težje spremljati poletno sago o njegovem morebitnem odhodu drugam. Dejal sem mu, da je v življenju pač tako, da si sami izbiramo pot, po kateri bomo hodili. Dokler bo del tega kluba, se bo moral soočiti s posledicami svojih dejanj in voditi moštvo do novih uspehov," se je na Neymarjeve težave odzval trener PSG-ja Thomas Tuchel, ki je v nadaljevanju stopil v bran svojemu varovancu.