Tudi Aćimović predstavil seznam za novi kvalifikacijski tekmi

Mlada reprezentanca se bo Cipru in Avstriji zoperstavila tudi s trojico povratnikov v izbrano vrsto, novinec v ekipi je vratar Radomelj Luka Baš. "V reprezentanco se vračajo Martin Pečar, Enrik Ostrc in Anel Zulić, mlade fante, Luko Topalovića, Lovra Golića in Bena Selana, pa smo pustili na čakanju, saj se pod vodstvom Antona Žlogarja pripravljajo na novembrske kvalifikacije," je za Nogometno zvezo Slovenije izbor pokomentiral Aćimović.

Slovenska reprezentanca je septembra vpisala zmago in poraz. Za preobrat, zmago in uspešen vstop v nov kvalifikacijski ciklus sta v Sarajevu zadela Tjaš Begić in Tio Cipot. Slovenci so se nekaj dni pozneje upirali francoskim vrstnikom, ki pa so v drugem polčasu srečanja na Bonifiki potrdili svojo zmago. Nogometaši Cipra so na edini septembrski tekmi v Achnasu remizirali z Avstrijo, slednja pa je po uvodni točki v Riedu z goloma v drugem polčasu premagala Bosno in Hercegovino.