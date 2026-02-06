Naslovnica
Nogomet

Tudi Bessone se čudi težko razumljivim terminom NZS

Ljubljana , 06. 02. 2026 15.25 pred 1 uro 3 min branja 3

Avtor:
Jakob Batič
Federico Bessone

Olimpija je v četrtek na gostovanju pri Aluminiju prišla do druge zaporedne zmage v spomladanskem delu sezone. Bolj kot končni razplet (1:2) pa je odmevala odločitev Nogometne zveze Slovenije, da se obračun v Kidričevem sredi tedna začne ob 15. uri. Trener zmajev Federico Bessone je dejal, da mu je žal za vse navijače, ki si tekme niso mogli ogledati v živo. Da je odločitev NZS povsem nerazumljiva, so poudarili tudi pri Aluminiju, kjer opozarjajo na mačehovski odnos do navijačev.

Slabo vreme in nerazumno zgodnji termin tekme sta v Kidričevo kljub renomiranemu nasprotniku privabila zgolj 400 navijačev, kar je skoraj dvakrat manj od povprečnega obiska domačih tekem Aluminija v tej sezoni (730).

"Ne želim govoriti o stvareh, na katere nimam vpliva. Ampak drži, da mi (izbira termina, op. a.) ni jasna," se je po novi zmagi čudil trener zmajev, ki je nato poudaril, da takšni termini niso v škodo le navijačem, ampak tudi nogometašem.

"Sprašujem se tudi, zakaj moramo imeti po dveh mesecih premora tri tekme v enem tednu. Ampak moramo se prilagoditi. Žal mi je za navijače, da niso mogli priti v večjem številu. Seveda potrebujemo njihovo podporo. Tako pač je, upam pa, da bomo v prihodnje imeli boljši urnik za vse. Za nogometaše, da lahko imajo več počitka in se bolje pripravijo na naslednjo tekmo, pa tudi za navijače," je še dodal Federico Bessone.

Obisk tekme bi bil nedvomno veliko boljši, če bi bila tekme odigrana v razumnem terminu.
FOTO: NK Aluminij

Aluminij je nerazumen termin občutil po lastnem žepu

Obiskovalcem tekem neprijazen termin pa je še veliko bolj kot Olimpijo udaril domači Aluminij. "Najbolj srečni bi bili, če bi bila tekma v razumljivem terminu, z začetkom ob 17.30 ali kasneje, a žal ima zveza mačehovski odnos," je poudaril klubski predstavnik za stike z javnostmi Andrej Lončarič.

Aluminij je za četrtkov obračun z zmaji prodal zgolj 75 vstopnic, kar se pozna v klubski blagajni. "Ogromno delamo na promociji tekem. To se pozna na obisku, ki smo ga povečali in je glede na velikost našega okolja zelo dober. A v takšnih terminih je navijače težko privabiti," opozarjajo v Kidričevem, kjer so prepričani, da bi obračun z Olimpijo v bolj prijaznem terminu privabil vsaj tisoč navijačev.

NZS se glede delegiranja tekem posvetuje s klubi in nekaterim željam tudi ustreže, v večini pa ima zadnjo besedo imetnik televizijskih pravic.

"Klubi lahko imajo želje, nikoli pa ne zadnje besede," opozarjajo pri Aluminiju, kjer prav tako ne razumejo, zakaj se po dvomesečnem premoru mora igrati v ritmu sobota–sreda. "Povsem nerazumljivo je, da so trije krogi odigrani v enem tednu. Naša naslednja tekma (v nedeljo proti Muri, op. a.) je na sporedu ob 13. uri, kar prav tako ni idealno."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Svoje so povedali tudi navijači

Če je trener Olimpije Bessone med odgovorom na vprašanje o čudnem delegiranju tekem še ostal nekoliko zadržan, je bil bistveno bolj direkten odziv ljubljanske navijaške skupine Green Dragons. Že med tekmo so na ograji gostujočega sektorja razprostrli pomenljiv transparent z napisom: "Iz navijačev se delate norca, dočakali ne bosta srečnega konca."

Kasneje pa so svoj pogled jasno izrazili na družbenih omrežjih. "Medtem ko nogometni klubi in stadioni v Sloveniji propadajo, se na NZS s termini, kot je bil včerajšnji, očitno vztrajno trudijo, da slovenski nogomet stagnira in posledično zanima vse manj ljudi. Nogometne tekme prve lige v vsaki srednje razviti državi predstavljajo vrhunec tedenskega športnega dogajanja, pri nas pa ravno nasprotno – postajajo le še "koledarska obveza", ob kateri uživa le disciplinska komisija omenjene organizacije," so med drugim zapisali v izjavi za javnost.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

nogomet prva liga olimpija aluminij federico bessone

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
the kop
06. 02. 2026 17.27
Srbski sport klub in Mijatovič uničujeta naš nogomet.Kdo pa ima čas v četrtek ob 3 popoldne gledati nogomet na tv? Kdo?
Odgovori
0 0
bossanoga
06. 02. 2026 17.22
"...ič-i uničujejo ...
Odgovori
0 0
dinozaver79
06. 02. 2026 16.43
Neverjetno kaj se grejo ta nzs!!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
